Майката на 22-годишния, открит мъртъв в кемпера: Очевидно са били свидетели на нещо

„Очевидно са били свидетели на нещо. За мен това е професионално извършено убийство". Това заяви пред Нова Ралица Асенова, която е майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в неделя в кемпер до връх Околчица.

По думите ѝ решението да говори сега е продиктувано от желанието думите ѝ да не бъдат изкривявани. „Искам да говоря, защото от една седмица се изсипва жестока помия за хора, които не могат да се защитят. Имаме жертви, а още от първия ден започнаха ужасяващи внушения", каза тя.

Майката на Николай Златков категорично отхвърли твърденията, че близките не са съдействали на разследването. „Когато разбрах, че хижата е изгоряла и че има трима мъртви, тръгнах веднага към морето. Ужасът ни беше, че може да се случи нещо още по-страшно", разказа тя. „Обадих се в полицията и помолих за съдействие от Бургас или Царево, защото пътят е дълъг и не бях спокойна. Не разбирам защо се говори, че близките не съдействат. Това просто не е вярно", каза Асенова.

Тя описа преживяното в село Българи като „абсолютен шок". „Имаше страшно много униформени и въоръжени отряди. Не съм виждала такова въоръжение", заяви тя. По думите ѝ не ѝ е било позволено да стигне до къщата. „Не ме допуснаха. Първото, което ме попитаха, беше с какво са си изкарвали парите", разказа почернената майка.

Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение", каза тя.

„Имаше пейнтбол пушки, защото те си бяха направили пейнтбол игрище. Имаше спортни лъкове. Това ли е бойното снаряжение?", попита Асенова. По думите ѝ всички оръжия са били законни и с разрешителни. „Всеки, който е бил в тази хижа, може да потвърди това", добави тя.

Асенова заяви, че по време на разпитите е била убеждавана, че не познава собствения си син. „През цялото време ме убеждаваха, че тези хора са най-големите престъпници в света. А става дума за адвокат, за счетоводител – за нормални хора", каза тя.

Майката на Николай Златков отхвърли версията за психологическо напрежение в групата. „Преди около месец бях там за два дни. Прекарах едни от най-хубавите си дни с тези хора. Това беше най-хармоничната среда, която може да си представите – готвехме, гледахме филм, говорихме", разказа тя.

Асенова повдигна и сериозен въпрос около информацията за преминаване на четири планински джипа в района. „Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили", заяви тя.