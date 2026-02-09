Ще се видим в..., прощават се тримата от “Петрохан”. Часове по-късно палят и се самоубиват (Обзор, видео)

Калушев, Златков и Макулев си тръгнали от хижата преди смъртта на приятелите си, данни от Starlink показват активност на 3 февруари

Всеки в хижата трябвало да се моли поне по 2 часа на ден

Момичето от есемеса до майката е добре

“За мене беше чест. Благодаря ви за всичко. Ще се видим...”. Това си казват Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев часове преди смъртта си в хижа “Петрохан”. Репликите са заснети от камера до хижата, а записи от нея бяха показани в понеделник.

“В 10,08 часа на 1 февруари, неделя, се виждат трима души. С червеното яке е ръководителят на сдружението Ивайло Калушев, а този, останал встрани, е Александър Макулев”, обясни събитията шефът на Криминална полиция Ангел Папалезов. “Виждаме как ръководителят на сдружението си взема сбогом с трите лица, които на следващия ден са намерени мъртви. Вдясно се вижда кемперът, с който напускат района на “Петрохан”, посочи той. И показа записа как Иванов, Василев и Статев се сбогуват един с друг. Двама от тях държат ръцете си в поза за молитва. Клипът е от 16,20 часа на 1 февруари, когато Калушев, Макулев и Николай Златков вече не са в хижата. Същата камера е заснела и как останалите в “Петрохан” палят сградата в 20 часа. Те се подготвили - разпилели пелети, напоени в запалителна течност, разпръснали и хартия и книги. Точният час, в който са се самоубили, не е ясен. Категорично е установено, че раните им са от намерените до тях оръжия. Те са законно притежавани. “Всички наранявания са удобни за собствена ръка”, обясни съдебният лекар доц. д-р Александър Александров.

Открити са и 4 гилзи - единият труп имал 2 наранявания. Не стана ясно как точно се е стигнало до тях.

След намирането на телата в понеделник, 2 февруари, от полицията започват издирване на Калушев, Златков и 15-годишния Макулев. Камери на АПИ не са засекли кемпера, затова се гледали снимачки в района на частни лица. В 11,14 ч. на 1 февруари кемперът е преминал през село Бързия, област Монтана. В 11,37 ч е засечен на изхода на град Вършец, в 11,59 ч е бил на разклона на село Стояново. В 12,17 ч е в село Бели извор, а в 12,22 кемперът влиза във Враца. В 12,26 ч е засечен в другата част на Враца и в 12,41 ч е в село Челопек, което е в посока мястото, където е намерено превозното средство и телата вътре. До последния запис обаче криминалистите стигнали едва на 9 февруари, ден след намирането на телата на другите трима мъже. Преди това на 3 февруари сателитната Starlink станция на Калушев дала сигнал. Телефоните на тримата обаче били изключени.

В кемпера, открит до Околчица, имало пистолет и револвер, законно притежавани. И тримата са с куршум в главите.

Детето било клекнало с преплетени пръсти - същият жест, направен от двама от мъжете в хижата при сбогуването им. Това всъщност е будистки жест. В някои тибетски (Ваджраяна) традиции гневното божество Ваджрахумкара се изобразява с триумфално скръстени ръце над главата. Този жест символизира победата над невежеството, страстта и гнева в трите сфери на съществуване. Известен е като Trilokavijaya Mudra - победа над трите свята.

Шестимата мъртви са единствените членове на сдружението “Национална агенция за контрол на защитените територии”. При посещенията в хижата, която им била база, всеки трябвало да се моли по 2 часа на ден. Открити са доста елементи, които ги свързват със сектантство, близко до тибетски будизъм. Мъжете се сбогуват с усмивка и двама свиват ръце като за молитва.

В последно време обаче мъжете били отчаяни. “Разпитани са включително малолетни и непълнолетни, които са били на лагери. Роднина на едно от децата сподели, че в последните 1-2 месеца детето е казвало, че в сдружението е имало страшно отчаяние от действителността, от отношението на държавните органи към тях, на спонсорите им, както и че не виждат смисъл от продължаване на дейността. Роднината ни каза, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход”, каза Папалезов. Самите спонсори ще бъдат разпитани на по-късен етап, казаха от МВР. Сред тях попада и кметът на София Васил Терзиев.

По случая с първите 3 трупа има назначени 18 експертизи. 8 от тях са на техника - телефони, камери и други. Поискана е информация за банковите сметки на жертвите. Помощ ще се търси и от Мексико, където е живял Калушев.

През 2025 година в Окръжната прокуратура има сигнал за педофилия. Препратен е по компетенция в Районна прокуратура - Костинброд. Сигналът не се потвърдил заради отказ на роднини да съдействат. От прокуратурата обаче казаха, че не могат да коментират изнесените от шефа на ДАНС Деньо Денев данни за паравоенна организация. Причината - материалите били с гриф за поверителност.

Назад във времето т. нар. рейнджъри са помагали на граничари, подавали са сигнали за бракониери. Дори миналата година открили убиец с помощта на дрона си. В самата хижа нямало нищо незаконно.

В общи линии можем да заключим, че става дума за убийство с последвало самоубийство или самоубийства, обобщи случая зам. апелативната прокурорка на София Наталия Николова.

От МВР ще проверяват дали при тях е имало сигнали срещу сдружението, както и как се е стигнало до даването на оръжия за трима от членовете му.

Полицията е установила и момичето, за което Калушев говори в есемесите до майка си. То е добре.