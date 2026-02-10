Калушев бил шаман, лекувал с хипноза и ползвал енергийни растения от Мексико

Контактувал и с извънземни

Учениците за него: Той е огледало на самите нас

Хипнотерапия, шаманизъм и контакти с извънземни са само част от заниманията на Ивайло Калушев, за които той споделя във вече сваления сайт на собственото му учение “Небесна Дхарма”, показа проверка на “24 часа”. Порталът е свален месеци преди ритуалното самоубийство в хижа “Петрохан” и под връх Околчица.

Лама Иво има опит в широк спектър от дисциплини и това прави доста трудно за някои от неговите ученици да следват примера му, особено за тези, които са прекалено ентусиазирани и се опитват да го правят буквално. Той е имал няколко десетилетия без никакви официални ангажименти и през цялото време е имал нужда да се занимава с каквато и да е дисциплина, която е смятал за полезна, често ангажирайки се със строги тренировки, пише в представянето на ламата.

Калушев е инструктор по бойни изкуства и притежавал черен колан 5-ти дан по таекуон-до. Представен е като председател на “Българската асоциация за екстремни спортове” (всъщност това е търговско дружество, в което Калушев е съдружник с най-голям дял, а управител е Ивайло Иванов - бел. авт.), както и за собственик на училището за приключения “Роук”. Описан е още като инструктор-треньор по спелеология, аварийно спасяване, скално катерене и оцеляване на открито, както и инструктор по гмуркане в пещери, опитен моряк.

Всичко това е известно. След това обаче започват притеснителните неща в представянето:

Иво е сертифициран хипнотерапевт и е завършил и разширеното обучение на покойната Долорес Кенън под нейно лично ръководство. Той има

богат опит в регресия в минали животи и лечение в дълбок транс,

с над 8000 сесии. Въпреки това, той вече не използва класически методи за хипнотерапия, само специални за работа в много дълбоки трансови състояния, свързани с новите Атийога трансмисии. Той почти никога не го практивува с хора, които не са негови ученици или поне сериозни практикуващи медитация.

Следващите умения на самоубиеца са свързани с престоя му в Мексико. Иво има известен опит в централноамериканския шаманизъм и е умел в използването на визионерски енергийни растения, много е умел в различни гадателски практики. Неговите знания в тази област са недостъпни за неговите будистки ученици, защото почти никога не смесва различни подходи и традиции. Понякога обаче е позволявал на хора с много силна “бодхичита” достъп до удивителния свят на магически практики и ритуали. Неговото мнение е, че тези неща са само в сферата на много напреднали практикуващи, които имат капацитет за пълна интеграция.

Следват връзките с извънземни - “Иво има връзка с CSETI (организация, която контактува със светове извън Земята) и е почетен член-основател на Агенцията за трансдименсионални инициативи – международна екзополитическа организация с много малка публична активност, базирана в Северна Америка.

Според описанието на духовния път на ламата той е учител в Дзогчен линията и произхожда от традицията Нйингма на тибетския будизъм. Коренният учител на Иво бил покойният Негово Светейшество Кябдже Трулшик Ринпоче, последният глава на линията Нйингма.

Калушев живял дълго в Индия и Непал,

получавайки знания от повече от двадесет видни учители на тибетския будизъм от ХХ и ХХI век. Изредени са всичките му учители. Трима от планинските рейнджъри, намерени мъртви

От 2005 до 2012 г. Лама Иво ръководил Дхарма центъра “Шечен Тегчог Ламсанг” в България, а от 2013 до 2018 г. - основания от него “Рангдрол Линг в Мексико.

В началото на 2012 г. Иво донякъде се дистанцира от отговорностите, свързани с традиционния тибетски будизъм, за да може да работи ефективно със своите ученици, като постепенно преподава нов цикъл от Дхарма учения. В момента Лама Иво живее в Европа с група отдадени Дхарма ученици, като ръководител на Общността “Небесна Дхарма”, описва се в сваления вече сайт. Групата около Калушев избрала да е независима от всякакви религиозни институции и училища. Основният им фокус е практиката “Дзогчен”, освободени били от културни ограничения.

Трансформацията на Калушев от традиционен будист в сектант е описана повече от интересно:

През пролетта на 2012 г. Лама Иво реши да следва подробните инструкции на своя коренен учител и да промени изцяло посоката на дейността си. Както е правил и в миналото, той избра да направи това доста радикално. Обяви на най-близката си група лични ученици, че ще предприеме околосветско пътешествие без определена цел. Всеки беше свободен да избере дали да го последва, или да остане. Смятахме, че това е

несравнимо изпитание за лоялност

и широта на вижданията. Много добри практикуващи Дхарма имаха задължения, които не можеха да изоставят, и останаха, но осем ученици бяха достатъчно зрели и готови, за да осъзнаят ценността на тази възможност. Двама от тях бяха незабавно изпратени в Южния Пасифик със специална задача. Иво продаде Дхарма центъра в България и всичките си вещи веднага и... купи платноходка. Трима души го придружиха като екипаж, като няколко други идваха и си отиваха по пътя по време на последвалото пътуване. Никой нямаше предишен опит в плаването. С Лама Иво като капитан, екипажът отплава от бреговете на Франция в северната част на Атлантическия океан. Първото пътуване на нашия кораб, наречен “Ати”, беше прекосяване на Бискайския залив от север. Това е шест дневно пътешествие, известно сред моряците с традиционно суровите си и опасни условия. След това групата плаваше около бреговете на Испания, Португалия, западното крайбрежие на Африка, спирайки на много места по пътя, където Лама Иво и екипажа извършваха много практики, прекосявайки Атлантическия океан до Карибските острови и след това прекосявайки цялото Карибско море наведнъж. По време на цялото пътуване Иво разчиташе само на гадателски практики за график и избор на маршрут и не се консултирахме със съвременни метеорологични прогнози. В резултат на това, за почти година плаване в сини води имахме само два часа лошо време - лек дъжд и никакви инциденти.

През това време се случиха много други невероятни неща и много неща станаха ясни - това беше едно много радостно и образователно пътешествие.

Летописците на Калушев (и с негова редакция) описват и престоя в Мексико. Лама Иво искал отдавна да посети държавата, в миналото имал много специални лични духовни връзки с определени хора и места там. Когато стигнахме до Карибите, той веднага напусна кораба и отиде в джунглата на Юкатан с Деян, най-близкия си приятел по Дхарма. Те прекараха няколко седмици там, определяйки възможно място за бъдещ Дхарма център. Когато се върнаха на кораба, Иво каза на всички, че са намерили подходящо място. Знаехме, че само колективните заслуги на групата ще определят дали ще се установим или пътуването ще продължи. Това развълнува всички и мина само седмица, преди

двама от неговите ученици в България да направят

много щедро дарение, което позволи закупуването на въпросния имот. След това корабът ни отплава към бреговете на Юкатан, прекосявайки Карибско море. Започна нов етап от нашето колективно пътуване. Кадър от запис, на който се вижда как Ивайло, Дечо и Пламен се сбогуват един с друг на 1 февруари.

Земята на Мексико открила за изследователите изцяло нова фаза от преживявания. Точно до тази държава българските власти за изпратили запитване за помощ за дейността на сектата. Там Лама Иво дал благословията си за формирането на общността “Небесна Дхарма”, като се съгласил постепенно да предаде открито няколко напълно нови цикъла учения, основани на нови принципи на живот и медитативна практика. Това било началото на постепенно предаване, което щяло да отнеме много години, за да се разгърне.

Той ни напомни, че няма ограничение за това, което една малка група отдадени хора може да постигне, ако насочат сърцето и ума си към обща цел. През лятото на 2013 г. общността придоби втори парцел земя в джунглата и там беше построен много хубав център за медитация. Отворихме и елитно училище за пещерно гмуркане DivingMexico.com. През есента Лама Иво проведе първото голямо “Дзогчен ретрит” в новия храм, върху дълбокото “Три Йеше Лама” от Джигме Лингпа. Много скоро след това Чогял Намкай Норбу Ринпоче даде име на нашия център - “Центърът за самоосвобождение Рангдрол Линг", което беше голяма чест и вдъхновение за всички нас. През 2015 г. бяха дадени някои учения и на мястото беше извършена церемония по освещаване на земята за ступа от Палюл Драгмар Кхентрул Ринпоче. През 2016 г. започна строителството на ступа “Самантабхадра”, което беше завършено, като ступата беше осветена през 2017 г. През тези години в “Рангдрол Линг” се проведоха много учения и ретрит, пише в историята на пътуванията на групичката.

“В момента Лама Иво отново пребивава предимно в Европа и се ражда нова глава от нашата история. Изглежда дори по-вълнуваща от предишната”, завършва цикълът от разкази по времето, когато е създаван сайтът през 2020 г.

Лама Иво е учител на последователите си и за това е посветена отделна глава, която изяснява: Значението на учителя в будизма и като цяло в източните духовни традиции трудно може да бъде надценено. В частност, цялата ни общност е резултат от енергията и дейността на една изключителна личност. Духовният път на разнообразието, което практикуваме, наистина зависи от вдъхновението, примера и силата на някой, който е пример за това накъде води. Всеки друг вид учител би бил подвеждащ, но един правилно квалифициран учител заслужава централна роля. “Нашият учител, Лама Иво, е много земен човек с чудесно чувство за хумор”, хвалят го последователите му.

В общността “Небесна Дхарма” се преподавали няколко основни цикъла на медитация, които формирали пътя на членовете. Това са традиционните предавания на будизма, но и “Първобитното пространство на Самантабхадра”, предадено им от Гуру Ринпоче (един от коренните учители на Иво Калушев). То съдържало учения и практики от нивото на абсолютен начинаещ до специалните вътрешни учения на Дзогчен. Друг цикъл на медитация бил на “Всепроникващата и пронизваща енергия на дакините”, предаден чрез благословията на Дордже Юдронма.

В рамките на практиките имало различни методи за предаване в зависимост от нивото и изисквания на учението. Не можело да се дават на големи групи ученици. Били със сложни изисквания и съзнанието на ученика.

Връзката учител - ученик е много важна в този процес и много предавания се дават частно,

пише в инструкциите.

В историята се обяснява и защо са скъсали с традиционния будизъм. Отговорът е един - Лама Иво. Неговата енергия вдъхновяваше всичко, което правехме. Той беше ключова фигура в представянето на тибетските будистки учения в България, когато бяха непознати. Под негово ръководство малка, но сериозна група будистки практикуващи успяха да получат и практикуват някои от най-ценните будистки предавания от тибетската традиция, а неговият опит и обширни знания бяха незаменими за превръщането на често чуждия и езотеричен характер на тези доктрини и практики в разбираема и лесна за следване система. Това продължи много години”, представят го последователите му. Основна роля за поемането им по друг път имал коренният учител на Лама Иво Кябдже Трулшик Ринпоче, тогавашен глава на будистката линия Нйингма. След консултации решили да установят различна рамка за преподаване и практика. Всичко зависело от Иво. “Избра да промени радикално всичко, както прави с всичко. Това доведе до “Пътешествието”, завършват историята в сваления сайт. Религиозна литература, открита в хижа "Петрохан".

Поместени са и две интервюта. Едното е със самия Лама Иво, а другото е с най-дългогодишния му приятел и сподвижник в гмуркането и религията Деян Илиев. Той живее в Мексико и е част от екипа, с който потегля с платноходката. Илиев също като Калушев е гмуркач и инструктор, участвал е и във филма, който групата снима там, продължава да живее в Мексико и поддържа базата на “Небесна Дхарма” в джунглата. Разказва, че за тези 11 г. най-дължият период, в който с Калушев са били разделени, е две седмици.

“Всеки, който общува с него, в крайна сметка общува със себе си - и чрез него вади на преден план собствените си предимства и недостатъци. Можем да кажем, че

той е нещо като огледало,

като магически трик”, описва го Илиев.

Заедно с него в Мексико са били още самоубилите се Ивайло Иванов, Пламен Статков, Дечо Василев, Николай Златков, тогава едва на 12 г. За снимките на филма “Неизследваното” в Мексико е бил и Яни Макулев, баща на застреляния 15-годишен Алекс. Иво Калушев е бил учител и на голямото дете на Макулев.

Давам по-големи учения и посвещения само когато хората идват със специфични нужди. Не се виждам в ролята на учител, който дава учения на всеки, който дойде. Не вярвам в този подход. Предпочитам да работя с отделни хора. Подходът ми се променя непрекъснато, пускам се по течението. Вече съм променил толкова много неща в живота си и не се страхувам от промяна. Всичко зависи от това дали може да възникне полза, казва в интервю самият Лама Иво за методите си на работа.

В Мексико Калушев пише основите на собственото си учение. Като всеки духовен водач също формулира съвети към последователите си:

Не хабете енергията си, за да създавате приятели, а вместо това се сприятелете със собствената си природа.

Не се стремете към светски неща - те са като мираж.

Не се стремете да постигнете нещо, тъй като вече имате всичко необходимо.

Създайте си навик в живота да виждате всички явления като вътрешни.

Имайте смелостта да надхвърлите ограниченията.

Не спирай дори когато вятърът духа срещу теб.

Знай в сърцето си, че най-висшето съкровище е способността да медитираш. Помнете безкрайните ползи от медитацията за себе си и другите.

Не показвай пътя на другите, а вместо това ги вдъхнови да го намерят сами, чрез собственото си поведение и действия.

Докато пазите в сърцето си връзката с върховния учител, бъдете винаги доволни във всяка ситуация.

Не са ви нужни страхове и надежди, можете да се освободите от тях напълно.

Върви леко по пътеката, това е моята благословия.

Осъзнайте, че сте сами - по най-фундаменталния и суров начин.

Нямате време - докато се разсейвате, животът ви се изплъзва между пръстите.

Децата ви трябва да знаят истината за преходността, смъртта и широко разпространената лудост.

Помагайте си взаимно да откриете истинска духовност - тази мимолетна възможност е безценна.

Първите признаци на успех са разочарование, меланхолия, яснота и нежно сърце.

В крайна сметка, няма абсолютно никаква нужда да гледате навън - всичко е във вашия собствен ум.

В обръщането на възприятието има врата - преминете през нея. Когато го направите, не се страхувайте да я пуснете.