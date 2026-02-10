Иво Калушев има 21 имота в цяла България, купил си и държавен до хижата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

51-годишният Ивайло Калушев, който се е изживявал приживе като лама, е купил от Министерството на земеделието 5 декара земя край хижа “Петрохан” за сумата от 4918 лева, или 2514 евро.

Сделката е вписана на 13 декември 2021 г. Това се оказва първият ден като министър на Иван Иванов от БСП, понастоящем министър на регионалното развитие в оставка. По всяка вероятност обаче

Опожарената хижа "Петрохан" снимана от дрон. СНИМКИ: БИ ТИ ВИ

сделката е подготвена от предишния кабинет,

който е със служебен премиер Стефан Янев, а министър на земеделието е Христо Бозуков.

Ден преди вписването на сделката на 12 декември 2021 г. клетва полага правителството на Кирил Петков. Управлява четворната коалиция ПП, ДБ, БСП и ИТН.

Освен този имот се оказва, че през годините Калушев е бил собственик на още 21, които придобил от покупка, дарение или чрез завещание, част от тях е и продавал. Те са на различни места в България, показва справка в Имотния регистър.

Най-големият е именно хижа “Петрохан”, където миналия понеделник бяха открити мъртви неговите сподвижници Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Калушев купува хижата на 23 януари 2020 г. от фирма “Аркси” ООД на Фидос Искренов, баща на бившата депутатка Искра Фидосова. Според Имотния регистър цената е 96 000 лева, или 49 084 евро, което по всяка вероятност обаче е на данъчна оценка, а реалната е значително по-голяма.

На 12 юли 2022 г. Калушев отдава под наем хижата

на приятеля си Ивайло Иванов.

Парцел от половин декар в странджанското село Българи пък купува през май 2023 г. за 5 хил. евро. Месеци преди това - през октомври 2022 г., той се сдобива и с двуетажна къща в селото, чийто първи етаж е 72 квадрата, толкова е и вторият. Цената е 60 хил. евро.

Имотът беше претърсен преди седмица.

От майка си Стилияна Димитрова получава като дарение през 2021 г. апартамент на столичната улица “Васил Априлов”, която е недалеч от Докторската градина. Той е малък - едва 24 квадрата, а цената, пак по данъчна оценка е 79 хил. евро. 79-годишната жена обаче си запазва правото на ползване.

По силата на завещание от август 2024 г. придобива от баща си Георги Калушев 54 квадрата апартамент в район “Красно село”. Заради начина на получаване не се посочва материалният интерес на сделката. Пак от него, но чрез дарение се снабдява на 24 март 2023 г. с парцел от близо декар на ул. 70 в София на стойност 24 хил. евро.

През юни 2021 г. той пролучава като дарение от майка си Стилияна Димитрова-Майсторова и пастрока си - художника Николай Майсторов, имот в дряновското село с. Долни Драгойча.

Затова в понеделник разследващите съобщиха, че са претърсвали и имоти в Дряновско. Тъй като са дарения, цената е на данъчна оценка и е малко над 2000 евро.

Извън българската си собственост, Калушев

разполага с имоти и в Мексико

Поне така твърди в собствените си страници в социалните мрежи. Още при заминаването за латиноамериканската страна с парите на негови подръжници бил закупил два имота, в които вдигнал будистки ступи. Калушев обаче притежава дори пещера на Ривиерата на Юкатан, от която има множество снимки в социалните мрежи. Официалното му твърдение е, че там е водил туристи и така са се издържали. В същото време Калушев е правил доста големи инвестиции, дори е построил две базови станции за мрежа за мобилни телефони в джунглата.

