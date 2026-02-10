Задържаният за нападението над Васко Моржа във Варна преди няколко дни излязъл от затвора

Мъжът, задържан за нападението с нож над 86-годишния Васко Моржа във Варна, е излязъл от затвора преди няколко дни. Той е на 45 години.

Нападението е от 8 февруари вечерта. Възрастният мъж е в тежко състояние.

"Много бавно се подобрява, все още е в реанимацията със сериозна опасност за живота", каза в предаването "Денят започва" по БНТ внукът му Васил Тепеделенев.

"Когато го видях той беше прав, целият облян в кръв. Като видях кръвта по лицето, попита по дрехите, разбрах, че раната е сериозна. Като надигнах тениската видях, че има множество прободни рани. Това, което се вижда по филмите, беше нищо в сравнение с раните му", разказа мъжът.

По думите му мъжът е отправял провокации към дядо му и други хора, след което му е направена забележка. След това той последвал 86-годишния мъж и го намушкал.