ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22258514 www.24chasa.bg

Задържаният за нападението над Васко Моржа във Варна преди няколко дни излязъл от затвора

4724
Внукът на намушкания мъж Кадър: БНТ

Мъжът, задържан за нападението с нож над 86-годишния Васко Моржа във Варна, е излязъл от затвора преди няколко дни. Той е на 45 години. 

Нападението е от 8 февруари вечерта. Възрастният мъж е в тежко състояние. 

"Много бавно се подобрява, все още е в реанимацията със сериозна опасност за живота", каза в предаването "Денят започва" по БНТ внукът му Васил Тепеделенев. 

"Когато го видях той беше прав, целият облян в кръв. Като видях кръвта по лицето, попита по дрехите, разбрах, че раната е сериозна. Като надигнах тениската видях, че има множество прободни рани. Това, което се вижда по филмите, беше нищо в сравнение с раните му", разказа мъжът. 

По думите му мъжът е отправял провокации към дядо му и други хора, след което му е направена забележка. След това той последвал 86-годишния мъж и го намушкал. 

Внукът на намушкания мъж Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)