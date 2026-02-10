Масово отравяне на бездомни животни във Велинград

За масово отравяне на бездомни животни сигнализираха жители на Велинград. За последните дни са били открити 6 трупа, като три от тях са взети за аутопсия в Пазарджик.

"Миналата година точно преди откриването на тържествата във Велинград отново имаше такива случаи", коментира жител на града пред bTV.

Според мнозина една от причините е, че има доста хора, които изоставят домашните си любимци в региона, което явно кара някой да вземе нещата в свои ръце, за да намали броят на бездомните животни по улиците.