Чичото на 4-годишния Марти: Възстановяването му върви добре, жизнен е

3020
Юлиян Здравков Кадър: БНТ

"Добре върви възстановяването на Марти, ходи на рехабилитации, логопед, жизнен е. Има само изкривена лека походка и едно треперене, но ние мислим, че ще се възстанови", това каза в предаването "Денят започва" по БНТ чичото на 4-годишния Марти Юлиян Здравков. 

Момченцето беше блъснато с майка си на 14 август в Слънчев бряг от АТВ, което Никола Бургазлиев взел под наем. В понеделник 18-годишният младеж поиска да излезе от ареста, но Окръжният съд в Бургас отказа. 

"Разследването е приключило, доколкото знаем. Притесненията са ни както в началото, той е син на полицаи, и двамата са на длъжност в момента. Той е бил с наркотици, качва се на тротоар, без никакви реакции да не ги удари. След като количката спира в стената, той не прави нищо, застава над телата и ги гледа", каза чичото на детето. 

"Събрани са абсолютно всички доказателства. Разследващите казаха, че това е първото дело, в което има запис от първата секунда до фаталния край", обясни мъжът. 

Юлиян Здравков

