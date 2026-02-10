Адв. Йорданка Бекирска: Не можеш сам да се откажеш от родителска отговорност

Не можеш сам да се откажеш от родителска отговорност. Това каза адв. Йорданка Бекирска в предаването "Денят започва" по БНТ по повод 15-годишното дете, което беше открито мъртво с Ивайло Калушев, издирван по случая "Петрохан".

"Почти нищо не знаем за 15-годишното момче от случая "Петрохан". Детето е ученик, който би следвало да ходи редовно на училище. В конкретния случай не е ясно какъв тип ученик е бил той, може да е бил в индивидуална форма на обучение. Има ли подобна ситуация, училището дава сигнал на Агенцията за закрила на детето", каза адв. Бекирска.

"В Семейния кодекс е разписано, че детето винаги живее със своите родители и отклоняването е само по-важни причини. Детето е живяло в тази хижа. Нямаме представа от колко време. Въпросът е, че тук отговорността е на родителя, който сам е делегирал тази своя отговорност на други хора. Няма правна рамка, която делегира това, не можеш сам да се откажеш от родителска отговорност", обясни тя.

По думите й изглежда сякаш в конкретния случай родителите не са имали нищо против.

"От техните изявления става ясно, че никой не е виждал нищо нередно в това. Не се проверява колко пъти детето е напускало страна, при какви обстоятелства и от кого е придружено. Преди Шенген се проверяваше дали е налично съгласие на родителите, в момента и това не се проверява", каза тя.

Тя уточни, че правата на децата и тяхната закрила са отговорност на държавата.

"Тя няма ресурса да проверява всичко и за съжаление това звено не функционира адекватно", заяви адв. Бекирска.