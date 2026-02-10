Наталия Киселова: До средата на седмицата Йотова ще обяви служебен премиер

"Преди при покана се отзоваваха 1-2 души от списъка с длъжностни лица и беше различна процедурата за назначаване на служебен премиер при Румен Радев, сега кандидатите са 5 и заради това консултациите са различни при президента Йотова", коментира в "Тази сутрин" по bTV бившата председателка на НС Наталия Киселова.

"Критиките биха били сериозни, ако се насрочат избори по Великден", смята тя.

И допълни: "Предполагам, че в сряда или четвъртък ще има поканен, който ще представи състава на правителството".

"Г-жа Йотова в публичната част от консултациите даде ясно да се разбере, ще тя не е съгласна с промените в процедурата", каза още Киселова.

Киселова обясни още: "Държа да кажа, че в рамките на процедурата на изборния кодекс имаше решение на групата на БСП да се гласува по съвест, аз гласувах "против" за сканиращите устройства и "въздържал се" за секциите . Г-жа Йотова е много вероятно да наложи вето. Когато Румен Радев беше президент, ѝ беше възложил въпроса с българските избиратели в чужбина, тя от 9 години работи с тях и имаше призиви от общности да направи нещо".

И допълни: "Ние реално не знаем колко точно български избиратели има в чужбина".

"В събота беше изключителен ден, защото показа нещо вярно за БСП, обществото беше забравило, че вътрешнопартийната демокрация е свързана с демокрацията в държавата. Достойно е за уважение признаването на грешките, и че се избра нов председател, който ще има нов прочит на проблемите в обществото. Не са верни твърденията, че БСП си отива", обясни още тя.