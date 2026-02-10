Криминален психолог за "Петрохан": Според мен скоро ще има и летяща чиния

"Дори когато всички факти са поднесени, не можеш да спреш недоверието на хората. Според мен скоро ще има и летяща чиния. Може да се вярва на свидетелства, дадени по надлежния ред пред органите. Къде бяха тези хора с джиповете преди това?", това каза по повод спекулациите със случая "Петрохан" и недоверието на хората криминалният психолог Росен Йорданов в предаването "Денят започва" по БНТ.

"В случая имаме два инцидента, две местопроизшествия. Когато отидеш на едно място, където има три трупа, обикновеният човек не може да си представи какво е да се направи един внимателен оглед. Имало е случаи, когато важен елемент е откриван едва на четвъртия оглед. Има трима души, които са предполагаеми свидетели и заподозрени, те са някъде в неизвестност. Всеки нормален криминалист може да предположи, че нещо ще се случи", обясни той.

По думите на Йорданов 22-годишният Николай Златков е бил от 10 години в тези среди.

"Бил е малолетен. Видяхте и бащата на 15-годишното момче, който продължава да си задържа нещата. Разбирам, че всеки има своя житейски мотив", каза криминалният психолог.

"Имаме група възрастни хора, които са делегирали грижите за своите деца на други хора. Един човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към един летален край. Това са фактите", заяви Йорданов.

Той поясни, че в годините в различните държави са се случвали много такива събития.

"Този случай имам лошата прогноза, че ще си остане мъглив, защото свидетелите не можем да ги чуем", каза той.