Експерти за трагедията "Петрохан": Абсурдно е от няколко секунди видео да си правим изводи

Воайорската наслада, с която публиката се втренчи в това събитие, говори лошо за психичното състояние на обществото ни

"Вчерашната пресконференцията вместо да се спре спекулациите ги засили, видяхме няколко кадри от живота на тази хора - само от тях да си правим изводи, че се сбогуват и ще се самоубиват, е абсурдно", коментира в "Тази сутрин" по bTV бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов по случая "Петрохан" и видеата от хижата, които вчера показа МВР.

На част от тях се вижда как трима от застреляните - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, си казват чао със собственика на хижата Иво Калушев - в кадъра е и момче, вероятно 15-годишния син на Яни Макулев. На едно от видеата присъства и кемпера, в който на 8-и февруари откриха мъртви Калушев, 15-годишното момче и 22-годишният Николай Златков.

Според доц. Иванов "разследващите са наясно с механизма на престъпленията, но оставя висящ момента с мотивите, който е ключов за разследването".

Бившият градски прокурор на София Николай Кокинов коментира: "Първо съболезнования на близките, за 30-годишната ми кариера такова масово нещо не съм срещал. Първата група най-вероятно са се самоубили, но съм учуден защо изобщо шестимата са се разделили, има едно странно движение, и накрая пак на Околчица се стига до убийство или самоубийство и убийство".

Социалният антрополог Харалан Александров посочи: "Ние живеем в ситуация на предистина, изправени пред такова чудовищно събитие без живи свидетели и сме поканени да фантазираме, виждам едно развихряне на конспиративното мислене".

За свидетелския разказ на Милена Миланова - приятелка на загиналите, която е видяла 4 джипа да пътуват нагоре към хижата, доц. Иванов обясни: "Това е нейно мнение, не е доказан факт, лесно може да се провери тази версия, но да правим интерпретация от един човек пак ще ни доведе до фикция, която не е рационална".

И допълни: "Много от теориите на конспирациите се развиха в грешната посока, всеки човек е свободен да вярва в която и да е религия или философия, въпросът е дали практиките дали излизат от нормата и стават престъпни".

Кокинов също добави, че "будизмът като религия не проповядва насилие и не толерира самоубийството".

А според Александров "някои от културите около секти наистина завършват със самоубийства - свързано е и идеята че светът е покварен и хората трябва да бъдат спасени. Това се развива през 60-те и 70-те в Калифорния, има талантливи хора които водят култовете, Карлос Кастанеда е един от известните такива - много талантлив човек, който накрая става лидер на култ, много е изкривена реалността там".

Антропологът допълни: "Това е много травматично събитие, особено за родителите - нормално е да смятат, че е убийство, иначе трябва да признаят, че са направили грешка, това се отнася и за приятелите".

Във връзка със сигнала от миналата година за посегателство срещу дете Кокинов посочи: "Вероятно ще бъде проверен на по-висока инстанция, но когато не е фиксирано някакво насилие, когато отсрещната страна отрича, това е дума срещу дума".

Запитан защо ДАНС са били намесени, Кокинов коментира: "Мога само да гадая, сигурно е било нещо свързано с националната сигурност, паравоенна групировка с религиозни елементи, тоест са предполагали радикализъм".

За изказванията на Яни Макулев - баща на починалото 15-годишно момче, че не си е променил мнението за Калушев, Александров обясни: "Това говори за един много травмиран човек, това е защита на мозъка, защото промени ли си мнението, то светът му се разпада, тези хора имат нужда от професионална помощ".

Антропологът уточни: "Това, което днес правим с вас в ефира, е много перверзно, тази воайорска наслада, с която публиката се втренчи в това събитие, говори лошо за психичното състояние на обществото ни - има поне 2 конспирации от самото начало, както казах сме в предистина, дали е злата държава или е нечестива педофилска мрежа".

И допълни: "Педофилският наратив залива сега целия свят заради случая "Епстийн", още от инквизицията се обвиняват еретиците в такива практики, не мога да кажа дали сме в предистина или постистина".

За това как се справят институциите Александров смята, че те са били маргинализирани като социален инструмент: "Това е част от постмодерната релативизация на истината, ние обособихме истината в балони от привърженици и последователи - това създаде ситуация, в която ние вярваме в това, което искаме, а институциите се нуждаят от подкрепа".

За ролята на вътрешния министър и властите като цяло Кокинов коментира: "Те са си там по местата, но пак казвам, има много неизвестни моменти - какви оръжия е имало, защо 15-годишно дете е изкарано от училищния процес, защо никой в училище не пита къде е това дете, защо се прави сдружение и институциите подписват с него - това е, меко казано, странно. Очевидно тези хора са имали голям социален кръг, кметът Васил Терзиев каза, че им е давал пари, една бизнесдама каза, че им е дала пари".

Александров каза още, че "очевидно голяма част от общността приема, че институциите са корумпирани, което отваря вратата на частни инициативи".

А Кокинов допълни: "Може би обективната истина ще се разплете, но истинската не, тъй като липсват живи свидетели едва ли ще разберем всичко".