Общо 60 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е загинал

892
Пожар Снимката е илюстративна. Снимка: Пиксабей

Общо 60 пожара са потушени в страната през последното денонощие, един човек е загинал, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на сайта си. Информацията е актуална към 6:00 ч.

Загинала е жена на 77 г., която е била трудноподвижна. Тя е открита под руините от къща в село Цар Самуил, община Тутракан, област Силистра. Причината за пожара е неправилна работа с отоплителен уред на твърдо гориво, пише БТА.

С материални щети са възникнали 19 пожара, от които седем са в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 41 пожара.

Противопожарните екипи са реагирали на 95 сигнала за произшествия. Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи, а 26 – при оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания към екипите на пожарната са две.

