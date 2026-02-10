Кирил Борисов: Българинът отказва да приеме, че е възможно на наша територия да има религиозни движения и самоубийства

МВР и прокуратурата изнесоха събраните данни и те категорично сочат ритуално самоубийство или убийство и самоубийство в затворено общество, секта. Друг е въпросът, че хората не вярват на институциите. Съболезнование на близките, но те много трудно ще приемат решението на своите братя или деца. С течение на времето истината ще излезе наяве, коментира журналистът от "24 часа" Кирил Борисов пред Нова тв.

Решил съм да не издигам версии и хипотези, защото информацията ми е само от медиите, не пряко от разследването. Друг въпрос е за тотално липсващата комуникация между МВР, ДАНС дори и обществото. Защото дори само тройното убийство е достатъчно да предизвика бурна обществена реакция, а държавата се крие. Ако тогава беше извадена информацията, може би другите три живота можеха да бъдат спасени, каза експертът по сигурност Иван Анчев.

Тъй като не знаем каква е отдалечеността между двете събития, не можем да вадим хипотези. Но за няколко дни могат да се постигнат много резултати, ако държавната машина, допълни той.

Кемперът е стигнал за около час и половина на връх Околчица и тези тримата на хижа "Петрохан" са сложили край на живота си. Много е трудно да вникнеш в душата на такива хора, Околчица е символно място, Калушев е пускал стихове на Ботев. Може би тези, които са по-ниско в йерархията, са останали в хижата, а Калушев е тръгнал с младите. Но това трябва да се каже от психолози, допълни Кирил Борисов.

Натривките на ръцете са безспорни. Има някои неясноти около цялото това деяние. Без да съм специалист по будизма, в нито една религия не се поощрява самоубийството, но специално при будизма се казва, че ако извършиш самоубийство, животът ти се вселява в нещо по-нисше, коментира Анчев.

След тези, които пазеха защитените територии, през паравоенни организации, педофилия, накрая стигаме до това религиозно движение, за което е трябвало да се знае много отдавна, коментира Борисов.

Тези хора са били полезни за обществото в някаква степен, те са уважавани в професиите, които са имали, в същото време виждаме, че са залитнали по религиозно движение. Според мен прокуратурата и ДАНС, може би и МВР, са знаели, че там има нещо като религиозно движение, но са подценили ситуацията. Ако това се беше случило в САЩ, Русия или друга държава - там са свикнали, имало е самоубийства, но българинът не е свикнал с подобни ситуации, разследващите за първи път се сблъскват с подобен казус, коментира още Кирил Борисов. Но напомни, че прокуратурата и МВР продължават да работят по всички възможни версии.

На институциите също не можем да вярваме - прокуратурата може ли 10 месеца да прави нещо, а накрая да не свърши нищо. Когато имаме хора, дали са въоръжени с лъкове и арбалети, или с оръжие, никой не е подал сигнал. Къса се връзката между гражданите, обществото и институциите, ДАНС, МВР. Затова е допустимо хората да не вярват на институциите, допълни Анчев. Много силно личи отсъствието на главния секретар, той е този, който координира взаимодействието на МВР с останалите служби, каза още той.