Сезонът за Джак Грийлиш приключи

Районните управления в Кърджали и Ардино са с нови началници

главен инспектор Костадин Симитчиев Снимка: МВР

Районните управления на МВР в Кърджали и Ардино са с нови началници, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Кърджали. Досегашните ръководители на двете управления са разменили постовете си. 

Досегашният началник на РУ-Ардино, главен инспектор Костадин Симитчиев, поема управлението на най-голямото районно управление в Кърджали. От своя страна досегашният ръководител на РУ-Кърджали, главен инспектор Никола Палахутев, пък застава начело на полицейското управление в Ардино.

Директорът на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Димитър Кангалджиев представи на 5 февруари новите ръководители пред състава на двете управления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

