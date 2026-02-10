Районните управления в Кърджали и Ардино са с нови началници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районните управления на МВР в Кърджали и Ардино са с нови началници, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Кърджали. Досегашните ръководители на двете управления са разменили постовете си.

Досегашният началник на РУ-Ардино, главен инспектор Костадин Симитчиев, поема управлението на най-голямото районно управление в Кърджали. От своя страна досегашният ръководител на РУ-Кърджали, главен инспектор Никола Палахутев, пък застава начело на полицейското управление в Ардино.

Директорът на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Димитър Кангалджиев представи на 5 февруари новите ръководители пред състава на двете управления.