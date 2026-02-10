Български танци и революционни песни за 3 март на връх Шипка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основен акцент в програмата на честванията на националния празник 3 март на връх Шипка тази година ще бъдат участията на ансамбъл "Българе" с ръководител Христо Димитров, българските трима тенори "Уникалните гласове", ансамбъл "Детелини" от Павел баня и национално дружество „Традиция".

На три различни точки на върха ще бъдат представени българският танц, българската революционна песен и българските исторически личности. Тона стана ясно по време на координационна среща между институциите, ангажирани с организацията на честванията, свикана вчера от кмета на община Казанлък Галина Стоянова, съобкиха от общината.

Подробности за всяка една от проявите ще бъдат дадени в дните до 3 март.

С оглед на очаквания голям брой посетители и необходимостта от осигуряване на безопасното и организирано протичане на тържествата, се въвежда временна организация и ограничение на движението от и до връх Шипка, съолщиха още организаторите.

Временно се преустановява движението на транзитно преминаващи моторни превозни средства в двете посоки по пътя Казанлък – връх Шипка – Габрово и обратно, считано от 20.00 ч. на 02.03.2025 г. до 18.00 ч. на 03.03.2025 г. Забраната не важи за автобусите от организирания междуградски автобусен транспорт по редовните пътнически линии.

Организацията за придвижване на гостите на тържествата е следната:

– От 06.00 ч. до 12.30 ч. на 03.03.2025 г. се въвежда еднопосочно движение на МПС от Казанлък и Габрово към връх Шипка.

– От 12.30 ч. до 18.00 ч. на 03.03.2025 г. движението ще бъде еднопосочно в обратната посока - от връх Шипка към Казанлък и Габрово.

Транзитното преминаване на моторни превозни средства от северната част на страната към южната и обратно се пренасочва през Прохода на републиката.

От полицията напомнят, че по време на тържествата няма да бъдат допускани лица, носещи огнестрелно оръжие, лица в нетрезво състояние или употребили наркотични вещества, както и хора без документи за самоличност.