Обявление за участие в търг – за наемане на доставчик на почистващи услуги в Посолството на Индия в София, а именно на адрес: ул. „Алфред Нобел“ № 4, ж.к. Гео Милев, 1113, София.

Посолството на Република Индия в София отправя покана за подаване на оферти от професионални компании/фирми за предоставяне на почистващи услуги в сградата на Посолството (канцелария), находяща се на адрес: ул. „Алфред Нобел“ № 4, ж.к. Гео Милев, 1113, София. Обявлението за търга е публикувано в раздел „Обяви за търгове“ на интернет страницата на Посолството (https://www.indembsofia.gov.in/), като директният линк е: https://www.indembsofia.gov.in/section/tenders/.

Notice for Inviting Tender - For hiring of service provider to provide cleaning services at the Embassy of India, Sofia i.e. 4 Alfred Nobel Street, Geo Milev, 1113, Sofia.

The Embassy of the Republic of India in Sofia invites bids from professional companies/firms for providing cleaning services at Embassy Chancery Building i.e. 4 Alfred Nobel Street, Geo Milev, 1113, Sofia. The tender notice is uploaded under the 'Tender Notices' tab on the Embassy webpage (https://www.indembsofia.gov.in/), the direct link for which is: https://www.indembsofia.gov.in/section/tenders/