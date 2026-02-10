АПС: Андрей Гюров е единственият равно отдалечен кандидат за премиер (Видео)

Ще взема моето решение съобразно конституционните текстове, правомощията ми и интересите на България, заяви държавният глава

АПС призоваха Йотова да наложи вето на промените в Изборния кодекс, с които бяха ограничени секциите в държавите извън ЕС до 20

Ние имаме нашето виждане за евентуален служебен премиер и след всичко, което чухме, отдалеченият премиер от посланията на протестиращите, се очертава да е Андрей Гюров.

Това обявиха от АПС по време на разговора си с президента Илияна Йотова преди тя да посочи кой от петимата кандидати, дали съгласие, ще стане служебен премиер. "Да" на Йотова казаха подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

В 10:00 ч. започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на АПС на Ахмед Доган. На "Дондуков" 2 дойдоха Хайри Садъков, Севим Али, Танев Али и Явор Хайтов. Те подариха на държавния глава букет цветя в началото на консултацията. АПС при президента Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

"След последните промени на Конституцията трябва да посоча министър-председател и да проведа среща с парламентарните групи. Това, че дойдохте за мен е символ на воля да преведем страната през тежката парламентарна криза и да се справим с все повече предизвикателства, които стоят пред нас, особено в тези тревожни дни с нанесена тежка травма на нас, като българи", заяви Йотова в началото на срещата.

Тя отново начерта основния приоритет пред служебното правителство: да проведе честни избори.

"Народното събрание продължава да действа до избора на следващото. Тези консултации за мен бяха изключително важни, дотук се очертаха много сериозни приоритети, които трябва да се свършат и да се вземат важни решения", каза още тя.

Сред тях са преодоляване на скока в цените, намиране на най-добрите мерки за най-бедните и уязвимите, както и да се прецени какво ще се прави с бюджета- дали ще се удължи отново или ще се приеме редовен, какви ще бъдат външнополитическите приоритети, изброи Йотова.

Тя отново напомни, че Конституционният съд все още не е взел решение за промените в Конституцията, затова трябва да избере един от петимата кандидати от домовата книга, който да оглави служебното правителство.

"От задачите, които вие поставяте, до голяма степен ще предопределя кой да бъде следващия премиер и какви ангажименти трябва да предприеме, за да може институциите да работим в синхрон. Предизвикателствата не са едно и две", допълни Йотова.

"Тези лоши явления могат да бъдат минимизирани до голяма степен, зависейки от волята на новите министри. Ние имаме нашето виждане за евентуален служебен премиер и след всичко, което чухме, отдалеченият премиер от посланията на протестиращите, се очертава да е Андрей Гюров", заяви той.

"Не можем да не отчетем случващото се през последните 2 седмици. Неправилно и против всички стандарти се внесе частично изменение на Изборния кодекс с ограничаване на секциите в страните извън ЕС. Това нещо не е само наше мнение, това е мнение на преобладаващата част на обществото, включително живеещите в България. Това ограничаване противоречи на много международно приети документи, които гарантират правата на човека. За това от АПС ви призоваваме да наложите вето на този закон, за да видим дали ще осъзнаят депутатите от 51-то НС, приели това решение, каква голяма грешка допуснаха", каза още Садъков.

По всички теми, които постави Йотова в началото на срещата АПС има конкретни позиции.

"Аз приемам за сведение вашата позиция за позицията на бъдещия премиер, но консултациите са, за да чуя всички и по-скоро да преценя кой от краткия списък, който ми е предоставен, би могъл да се справи най-добре с предизвикателствата, които предстоят пред нас и най-вече: провеждането на изборите. Ще взема моето решение съобразно конституционните текстове, правомощията ми и интересите на България", категорична бе Йотова преди срещата с АПС да продължи при затворени врата.

Миналата седмица Йотова се срещна с парламентарните групи на ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН. От ГЕРБ предложиха на президента да си хареса някой от останалите 239 депутати (без председателката на парламента Рая Назарян), който да стане председател на НС и така да може да стане и служебен премиер. Йотова обаче тактично отказа това предложение. От ИТН и ПП-ДБ пък го определиха като "абсурдно".

Тя постави въпроса пред парламентарните сили, с които прави консултации, преди да се спре на името на премиера. И ги попита дали да се приеме вече внесеният от кабинета "Желязков" проект за редовен бюджет за 2026 г., или служебното правителство да направи нов.