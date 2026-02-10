Министър Георги Георгиев проверява как е успял Иво Калушев да впише националната агенция

Ще се изяснява дали има и други организации с подобно словосъчетание или "агенция за контрол" например

Министърът на правосъдието Георги Георгиев разпореди проверка на Агенция по вписванията за регистрацията на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии". Това съобщиха от правосъдното министерство в отговор на запитване на "24 часа".

Според неофициалната информация Агенцията по вписването е регистрирала организацията през януари 2022 г. По това време министър е Надежда Йорданова.

Както стана известно още преди седмица, когато до хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, мъжете са били част от неправителствената организация, ръководена от Иво Калушев. Проблемът обаче е съчетанието "национална агенция" в наименованието й.

Точно за това проверката обхваща както процедурата по регистрация на сдружението, така и справка за други сдружения, фондации и търговски дружества, в наименованието на които присъства словосъчетанието „национална агенция", „агенция за контрол" и сходни наименования, които могат да създадат впечатление, че дейността им се отнася до функции на държавен орган.