Вандали вилняха във ветеринарна клиника в Казанлък, задигнаха и 100 евро

Вандали вилняха във ветеринарна клиника в Казанлък.
В РУ - Казанлък, е получено съобщение, че за времето от 21 ч на 8 февруари до 9 ч на 9 февруари, след като е проникнато във ветеринарна клиника в града, са повредени микроскоп, биохимичен анализатор, кръвен анализатор, машина за подаване на кислород и ехограф чрез напръскване със спрей с боя.
Извършена е и кражба на 100 евро, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.
Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура - Стара Загора.