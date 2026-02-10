Вандали вилняха във ветеринарна клиника в Казанлък, задигнаха и 100 евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вандали вилняха във ветеринарна клиника в Казанлък.

В РУ - Казанлък, е получено съобщение, че за времето от 21 ч на 8 февруари до 9 ч на 9 февруари, след като е проникнато във ветеринарна клиника в града, са повредени микроскоп, биохимичен анализатор, кръвен анализатор, машина за подаване на кислород и ехограф чрез напръскване със спрей с боя.

Извършена е и кражба на 100 евро, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура - Стара Загора.