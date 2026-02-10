ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-силната буря удари българската експедиция в Ан...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22259297 www.24chasa.bg

Вандали вилняха във ветеринарна клиника в Казанлък, задигнаха и 100 евро

Ваньо Стоилов

[email protected]

1516

Вандали вилняха във ветеринарна клиника в Казанлък.

В РУ - Казанлък, е получено съобщение, че за времето от 21 ч на 8 февруари до 9 ч на 9 февруари, след като е проникнато във ветеринарна клиника в града, са повредени микроскоп, биохимичен анализатор, кръвен анализатор, машина за подаване на кислород и ехограф чрез напръскване със спрей с боя.

Извършена е и кражба на 100 евро, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство  под надзора на Районната прокуратура - Стара Загора.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)