Чужденец и българин арестувани с дрога в Банско

Чужденец и българин са арестувани с дрога в Банско. При проведена полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, от полицейски служители на РУ- Банско са задържани 40-годишен чужд гражданин и 53-годишен мъж от гр. Несебър.

В понеделник в района на ул. „Найден Геров" в зимния курорт е проверен 40-годишният мъж, като у него са намерени и иззети около 2,8 грама амфетамин и около 4,53 грама марихуана. Около 23:00 часа, в незастроено пространство в близост до общински паркинг в гр. Банско, у 53-годишния е открит около 9,16 грама сух канабис, а в два обособени в близост един до друг тайника на същото място са намерени плик и кутия, съдържащи общо около 17,8 грама марихуана.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.