Съдът върна на работа пловдивски учител, уволнен след сигнали за блудство

Районният съд в Пловдив отмени заповедта за уволнението на учителя по физическо в ОУ "Петър Берон" Любомир Ушеров, освободен от работа заради сигнали за непристойно поведение към ученички. Преподавателят бе задържан на 27 март 2024-а и остана в ареста до 4 април с. г. В това време директорът на училището му изискал писмени обяснения, които Ушеров нямало как да даде, след като е бил задържан под стража.

Това е един от аргументите, с които той е оспорил заповедта, и според съда тя трябва да бъде отменeна дори само по тази причина. Отделно в заповедта нарушенията на Ушеров са изброени най-общо, без конкретика и само се споменава, че те са извършени през ноември 2023-а и март 2024-а, но без да са посочени датите. Така уволнението е обявено за незаконосъобразно и Любомир Ушеров е възстановен на работа с решение, което подлежи на обжалване пред Окръжния съд.

В края на май 2025 г. досъдебното производство срещу Ушеров е било прекратено с мотива, че от събраните доказателства не може да се направи несъмнен извод за вината му, съобщиха за "24 часа" от прокуратурата. Постановлението за прекратяването е връчено на момичето, за което е имало данни за блудство, но не е внесена жалба. След задържането на Ушеров негови колеги и ученици протестираха, за да го защитят.

Преди дни в Пловдив беше арестуван друг учител по сигнали за блудство и непристойни контакти с ученички - Аврам Андреев от СУ "Софроний Врачански".