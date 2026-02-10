След 15-и февруари ше има стеснение по бул. "Цариградско шосе" заради метрото

След 15- и феруари ще има поетапно стеснение на бул. "Цариградско шосе", защото там трябва да се изгради тунел под шестте ленти на булеварда, за да може повече пътници от двете му страни да ползват метрото. Това съобщи шефът на "Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.

Той обясни, че при Военна академия ще се изгради изходна шахта, за да може по "технологичен и безопасен начин къртицата да не бъде закопавана под земята, а бавно и постепенно на части да бъде извадена и след това линията да бъде затворена".

"Тук не се предвижда метростанция. Разклонението идва от метростанция "Театрална", движи се през "Слатина" и завършва при Окръжна болница", уточни Найденов.

Временно с 60 м напред се мести спирката на градския транспорт. Тя ще бъде пред входа на Испанската гимназия.

"Ако няма непредвидени закъснения края на 2027 г. се предвижда завършването на разклонението на третата метролиния. Към момента имаме форсмажорни обстоятелства, които ще доведат до забавяне. Точният срок на това забавяне ще е ясен до края на годината. Извиняваме се за временните неудобства на гражданите. При необходимост ще затворим ул. "Гео Милев". По цялото трасе сградите са фиксирани, наблюдават се ежедневно. Всяка седмица се правят геодезически изследвания", каза Найденов и добави, че след изграждането на разклонението на третата линия ще се запълни и езерото в парка на Военна академия.

Очаква се около 50 000 души да могат да използват новото разклонение на метрото през "Слатина".