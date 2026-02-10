ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Стара Загора намали с 14,4 тона годишно фините прахови частици във въздуха

Ваньо Стоилов

Стара Загора Снимка: Архив

През януари не са отчетени превишения на нормативно определените показатели за качество на атмосферния въздух в община Стара Загора, информираха от РИОСВ.

Наблюдението се осъществява непрекъснато чрез сертифицирани автоматични измервателни средства, като постъпващите данни се анализират регулярно и служат като основа за обективна оценка на реалната ситуация и необходимостта от предприемане на мерки, обясниха от инспекцията.

Към момента наличните данни не дават основания за въвеждане на допълнителни ограничителни мерки или налагане на санкции, съгласно действащата нормативна уредба.

В по-широк контекст, резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух в община Стара Загора показват стабилизиране на нивата и ясна тенденция към подобряване спрямо предходните години, включително значително намаляване на броя на превишенията спрямо 2024 г. Това е потвърждение за ефекта от прилаганите политики и мерки в областта на чистотата на въздуха, отбелязва зам.- кметът с ресор "Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход" Радостин Танев.

Танев припомни, че през октомври 2025 г. община Стара Загора успешно завърши изпълнението на Интегриран проект LIFE IP CLEAN AIR, в рамките на който бяха подменени отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични в 957 домакинства – 17 газови, 256 пелетни уреда и 684 климатика.

В резултат на това са намалени емисиите на фини прахови частици с 14,4 тона годишно, подобрено е качеството на живот на домакинствата и е повишен капацитетът и обществената осведоменост по въпросите за качеството на атмосферния въздух.

Мониторингът на качеството на атмосферния въздух ще продължи и занапред, като при установяване на реални превишения, обществеността ще бъде своевременно информирана, гарантират от общината.

