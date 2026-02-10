ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-силната буря удари българската експедиция в Ан...

29-годишен пешеходец почина, блъснат от кола в Оряхово

Валери Ведов

Линейка Снимка: Снимка: Архив

На улица в Оряхово вчера случайни минувачи открили да седи на тротоара окървавен мъж с рани по главата. Повиканите полицаи установили, че това е 29-годишен от крайдунавския град.

Пристигналите на място медици оказали оказали първа помощ на пострадалия и го транспортирали да врачанската болница.Тази сутрин лекарите съобщили, че мъжът е починал.

Разследването установило, че лек автомобил управляван от 21-годишен водач от Оряхово прегазил на пътното платно 29-годишния и избягал от местопроизшествието. По-късно той бил открит от полицията и задържан в ареста. По случая пък веднага е образувано досъдебно производство.

