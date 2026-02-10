Откриха автосервиз във Враца с двигатели и части от издирвани автомобили от ЕС

Вчера по време на разследване по досъдебно производство е извършено претърсване в автосервиз във Враца, стопанисван от 44-годишен мъж. Открити и иззети са 12 двигателя за моторни превозни средства, за които е установено, че са демонтирани от различни марки моторни превозни средства, обявени за издирване от страни от Европейския съюз.

Иззети са още два двигателя със заличени идентификационни номера, две скоростни кутии и две шасита за леки автомобили, със заличени идентификационни номера, също противозаконно отнети автомобили от различни европейски страни. Намерени и иззети са множество регистрационни документи за моторни превозни средства и други веществени доказателства, които са приобщени към образуваното досъдебно производство.

Мъжът е задържан в ареста на РУ на полицията във Враца. Процесуално-следствените действия продължават, съобщиха от там.