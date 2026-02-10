Шефът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков е депозирал оставката си в здравното министерство.

Това съобщи самият той с пост във социалната мрежа Фейсбук.

Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване", пише още д-р Здравков.

В мотивите за решението си д-р Здравков посочва, че през изминалата е срещнал вместо партньорство системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог.

Д-р Благомир Здравков допълва още, че в такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето.

И уточнява, че ще продължи да упражнява професията там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават.