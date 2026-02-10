ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И "Величие" категорични, че Андрей Гюров е най-под...

Най-голямата игрална зала на inbet  отвори врати в Добрич

3152

Най-новият обект на inbet ИГРАЛНИ ЗАЛИ вече посреща своите клиенти в Добрич.

Залата се отличава с модерна визия и впечатляващо игрално разнообразие.

Тя се намира на ул. „Независимост“ №2Г и отвори широко врати на 5-ти фервруари тази година.

Залата впечатлява посетителите със стотици слот игри от световноизвестни и утвърдени производители, като: EGT, Novomatic, Appex, CT Gaming и IGT. 

В допълнение, клиентите са приятно изненадани от едни от най-популярните джакпот системи, сред които: BELL LINK, Burning Hot, Shining Crown, Top Link, Clover Link и Diamond King III.

Клиентите на inbet  Добрич могат да се забавляват всекидневно с разнообразни игри, да се възползват от атрактивни промоции и от специални предложения!

Комфортната и уютна атмосфера, съчетана перфектно с професионално обслужване, превръщат новата зала в предпочитано място за премиум игрално преживяване от всички играчи!

С откриването на най-голямата си игрална зала в Добрич, inbet  ИГРАЛНИ  ЗАЛИ  затвърждава  лидерските си позиции и продължава активното си развитие на пазара в цяла България!

