Община Русе временно ограничава административното обслужване на 10 февруари

Община Русе уведомява гражданите, че днес в интервала от 14:30 ч. до 17:30 ч., поради ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, центровете за административно обслужване на Община Русе на пл. „Свобода" 5 и на ул. „Олимпи Панов" 6 няма да работят с пълен капацитет.

В посочения часови диапазон ще бъдат осигурени дежурни гишета за приемане на документи.

Заплащането на готовите документи може да се извършва чрез:

• банков клон на „Инвестбанк" АД;

• интернет банкиране;

• платежно нареждане от касите на „Изипей";

• друг способ, удостоверяващ заплащането на съответната административна услуга.

Община Русе се извинява за причиненото неудобство и благодари за разбирането.