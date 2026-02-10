ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пастрокът на Ивайло Калушев: Синът ми не е убиец, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22259749 www.24chasa.bg

Община Русе временно ограничава административното обслужване на 10 февруари

696

Община Русе уведомява гражданите, че днес в интервала от 14:30 ч. до 17:30 ч., поради ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, центровете за административно обслужване на Община Русе на пл. „Свобода" 5 и на ул. „Олимпи Панов" 6 няма да работят с пълен капацитет.

В посочения часови диапазон ще бъдат осигурени дежурни гишета за приемане на документи.

Заплащането на готовите документи може да се извършва чрез:

• банков клон на „Инвестбанк" АД;

• интернет банкиране;

• платежно нареждане от касите на „Изипей";

• друг способ, удостоверяващ заплащането на съответната административна услуга.

Община Русе се извинява за причиненото неудобство и благодари за разбирането.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)