Община Русе временно ограничава административното обслужване на 10 февруари

Община Русе уведомява гражданите, че днес в интервала от 14:30 ч. до 17:30 ч., поради ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, центровете за административно обслужване на Община Русе на пл. „Свобода" 5 и на ул. „Олимпи Панов" 6 няма да работят с пълен капацитет.
В посочения часови диапазон ще бъдат осигурени дежурни гишета за приемане на документи.
Заплащането на готовите документи може да се извършва чрез:
• банков клон на „Инвестбанк" АД;
• интернет банкиране;
• платежно нареждане от касите на „Изипей";
• друг способ, удостоверяващ заплащането на съответната административна услуга.
Община Русе се извинява за причиненото неудобство и благодари за разбирането.