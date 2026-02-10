Радостин Василев обиди Илияна Йотова и си тръгна от президентството без да я чуе (Видео, снимки)

Моралното ви задължение след оставката на Румен Радев бе и вие да подадете оставка с него. Конституцията няма предвид президента да подава оставка, за да прави партия, затова и вие трябваше да подадете оставка.

Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев по време на срещата на парламентарната си група в президентството. Той многократно обиди президента Илияна Йотова и след като изложи позициите си дори не пожела да чуе какво има да му отговори тя. Така от МЕЧ напуснаха залата за консултации и не останаха за закрита среща с държавния глава.

В 11:30 ч. започна срещата на президента Илияна Йотова с представителите на МЕЧ. На "Дондуков" 2 дойдоха лидерът на МЕЧ Радостин Василев, шефът на ПГ Кирил Веселински, Христо Расташки и Красимир Манов.

"Както знаете, тези консултации са продиктувани от промените в Конституцията. Вие не сте участвали в тях и винаги сте изразявали категоричното си мнение за тяхната несъстоятелност, за което благодаря", каза президентът в началото на срещата.

"За мен тези срещи не са формални, всички разговори досега показаха най-належащите проблеми, които трябва да решава следващия служебен премиер. Това до голяма степен ще определи и моя избор между петимата, дали съгласие", категорична бе Йотова.

Най-важно остава провеждането на честни избори. До изборите държавата не може да спре, затова е много важно да стане ясно какво трябва да се свърши в парламента, за да се решат неотложните проблеми пред страната и гражданите, отново напомни тя.

"На всички е ясно в каква ситуация сме заради тези промени в Конституцията, изборът не е голям, но аз все се надявам, че ще проявим разум от всички институции, за да осигурим на гражданите максимална сигурност във всяко отношение и за страната. Много проблеми трябва да се решат, дори от хора политици има признания, че контролът с цените е пълен провал и хората го усещат здраво по джоба си. Не искаме да изпадаме в ситуация да демотивираме хората да гласуват", каза още Йотова.

"Смятам, че в искреността на новата политическа класа трябва да се гради нов управленски модел. Обградени сме от лицемерие, политическо и държавно, от тотален разпад на институциите, което води до тежки криминални инциденти, обругаване на морални ценности и съсипване на идеята за семейството. Предвид моята абсолютна искреност, подхождам с огромен скептицизъм към срещата с вас. Изпитвам голямо уважение към вас и президентската институция, но трябва да изразя своите опасения. Г-жо Йотова, аз съм застъпник на това, че у нас не беше проведена истинска лустрация. Затова 36 години след промените сме принудени на висши постове да има лица с тежко номенклатурно и ДС минало. Постоянно трябва да живеем с идеята, че този модел ще бъде изчистен", заяви Радостин Василев.

"Вие самата сте член на БСП. Моралното ви задължение след оставката на Румен Радев бе и вие да подадете оставка с него. Конституцията няма предвид президента да подава оставка, за да прави партия, затова и вие трябваше да подадете оставка. В обществото изглежда, че той е използвал институцията, за да създава партия, а вие я използвате за бъдеща своя кампания за президент. Това нещо води до скептицизъм, че сте способна да проведете истинска, безпристрастна кампания", каза още той.

"Не мога да скрия, че снимките ви с Любен Гоцев от началото на 90-те и с други ДС личности, предизвикват у мен огромно притеснение. Не мога да скрия и притеснението си, че сте близка с хора, които са били вицепрезиденти на "Мултигруп", че сте заемали поста говорител на БСП през 1997 г., когато българите гладуваха, че преди няколко дни се снимахте с Кирил Добрев, който за мен е ликвидатор на БСП. Не мога да заявя, че не ме притесняват в контекста на това слухове за секти, паравоенни организации, педофилски мрежи по Балкана, присъствието ви на срещи на тамплиери, облечени с някакви чаршафи и кръстове. Не го считам за акт, който допринася за стабилността на държавата и нашето православие", заяви Василев.

Заради това, което изброи той, от МЕЧ не пожелаха да водят диалог с президента Йотова.

"Хора като вас и Васил Терзиев, трябваше да бъдете лустрирани от възможността да заемате такива постове", допълни Василев.

"От МЕЧ няма да участваме повече на консултации, както заради тяхната безмисленост, така и заради вашето умишлено протакане, вероятно с цел бившия президент Румен Радев да си направи партия и да се организира", каза още лидерът на МЕЧ. И допълни, че единствената подходяща кандидатура за служебен премиер е на Андрей Гюров.

"Само той може да има някаква еманципация от модела Пеевски-Борисов", допълни той.

"Не искам да се чувствате обидена, с вас трябваше днес да се готвим за президентски и парламентарни избори 2 в 1, а не да се готвите за кампания от поста президент и да търсите от неуспелите партии в парламента потвърждаване на една кандидатура, измежду 5, които са абсолютно компрометирани. Надявам се да имате разум и да оправдаете моите съмнения и скептицизъм лично към вас", заяви Радостин Василев.

След това той и неговите колеги от МЕЧ станаха и си тръгнаха, като не пожелаха да изслушат какво имаше да им каже президентът Йотова.

"Очевидно те дойдоха да си кажат думите за своята предизборна кампания. В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография, тя е видна и прозрачна за всички български граждани, които няколко пъти са ме избирали за депутат, евродепутат и вицепрезидент. Според Конституцията, след като президента е подал оставка, вицепрезидента поема неговите правомощия", заяви Йотова след като от МЕЧ напуснаха залата за консултациите.

Миналата седмица Йотова се срещна с парламентарните групи на ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН. От ГЕРБ предложиха на президента да си хареса някой от останалите 239 депутати (без председателката на парламента Рая Назарян), който да стане председател на НС и така да може да стане и служебен премиер. Йотова обаче тактично отказа това предложение. От ИТН и ПП-ДБ пък го определиха като "абсурдно". По-рано днес държавният глава се срещна с АПС, които категорично заявиха, че единственият подходящ кандидат за премиер е подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Освен Гюров, готовност да се заемат със съставянето на служебен кабинет дадоха още четирима от т.нар. домова книга: зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Представителите на АПС призоваха президента Йотова и да наложи вето на промените в Изборния кодекс, с които бяха ограничени до 20 секциите в страните извън ЕС. Това поискаха по-рано и от ПП-ДБ.

Бъдещият служебен кабинет да внесе в парламента редовен бюджет за 2026 г., а депутатите да го приемат. Това поиска президентът Илияна Йотова от партиите още преди да е посочила името на служебния премиер.

Тя постави въпроса пред парламентарните сили, с които прави консултации, преди да се спре на името на премиера. И ги попита дали да се приеме вече внесеният от кабинета "Желязков" проект за редовен бюджет за 2026 г., или служебното правителство да направи нов.

Днес в 13:00 ч. е и последната среща на президента Йотова. Тя ще бъде с депутатите от "Величие".