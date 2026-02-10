Счупиха черепа на 16-годишен, настанен в център за настаняване от семеен тип в Смолян

16-годишен младеж е с фрактура на черепа и временна опасност за живота му след нанесен побой в Център за настаняване от семеен тип в смолянския квартал Устово. Според съобщение, изпратено от възпитател в дома, снощи неизвестни лица са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа. В центъра се настаняват деца от 13 до 18 години, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършителите все още не са известни, съобщиха от полицията. Разследващите се запознават със записите от камерите. Работата по установяване на извършителите продължава.