Счупиха черепа на 16-годишен, настанен в център за настаняване от семеен тип в Смолян

Валентин Хаджиев

[email protected]

9096
Според сигнала, подаден от възпитател в центъра, неизвестни лица са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа. Снимка: Община Смолян

16-годишен младеж е с фрактура на черепа и временна опасност за живота му след нанесен побой в Център за настаняване от семеен тип в смолянския квартал Устово. Според съобщение, изпратено от възпитател в дома, снощи неизвестни лица са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа. В центъра се настаняват деца от 13 до 18 години, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършителите все още не са известни, съобщиха от полицията. Разследващите се запознават със записите от камерите. Работата по установяване на извършителите продължава.

Според сигнала, подаден от възпитател в центъра, неизвестни лица са нанесли удари с ръце и крака по тялото и главата на младежа. Снимка: Община Смолян

