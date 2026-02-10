ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И "Величие" категорични, че Андрей Гюров е най-под...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22260375 www.24chasa.bg

На летище Варна закопчаха германец, издирван 9 г. в Черна гора за измама

Надежда Алексиева

[email protected]

2056
Самолет Снимка: Рixabay

74-годишен германски гражданин, обявен с червена бюлетина от Интерпол, е бил арестуван на летище Варна на 7 февруари.

Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение „задържане под стража" за 40 до разглеждане на делото за екстрадицията му.
Той се издирва от властите в Черна гора, с цел екстрадиция за наказателно преследване, съобщават от пресслужбата на съда.

Чуждият гражданин е издирван по искане на съда в Котор в Черна гора. Заповедта за неговото задържане е издадена на 21 януари 2017 г.

Възрастният мъж се издирва за това, че в периода 8 май 2008 до 30 април 2010 г., в качеството си на мениджър продажби, в съучастие с други лица, от името на юридическо лице, е измамил 26 души.

Властите, поискали неговото задържане, посочват, че чрез невярно представяне на факти – че фирмата, за която е работил ще строи комплекс, е въвел в заблуждения множество пострадали.

Той сключил с тях договори за покупко-продажба на жилища, за които те платили общо 3 806 986 евро.

Самолет Снимка: Рixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)