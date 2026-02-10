Йотова обяви: Буквално в следващите дни ще кажа кой ще бъде служебният премиер (Видео)

Президентът защити медиите, след като Ивелин Михайлов ги обвини в зависимости и неточно предаване на информацията

На "Дондуков" 2 дойдоха лидерът на партията Ивелин Михайлов, зам.- шефът на ПГ Павлин Петров и зам.-шефката на НС Юлиана Матеева. С тях е и последната среща на държавния глава от поредицата консултации с парламентарните групи.

"Тези консултации са изключително важни за мен и екипа ми. Пред поредните предсрочни избори сме, но съм сигурна, че всички се ръководим от разбирането и желанието държавата да не спира да работи и да опитаме да решим най-належащите проблеми на гражданите", каза Илияна Йотова в началото на срещата.

Тя определи предстоящите предизвикателства като "много жестоки", а дните, които изживяваме като "тревожни".

"Силно се надявам, че всички отговорни органи ще си свършат работата, защото се нуждаем от прозрачност, от дълбок и съдържателен диалог между всички нас, не само като институции, а като българи", допълни държавният глава.

Отново припомни основната цел на предстоящия служебен премиер и неговия кабинет: честни и прозрачни избори.

"Продължавайки да работи парламента, трябва да решим как да се стабилизират финансите на страната. Работим в условия, с удължителен бюджет, който не е евробюджет, нямаме никакви защитни мерки за най-уязвимите, цените скачат всеки ден", изброи тя другите проблеми, които трябва да се разрешат.

"Въпреки желанието и възможностите на нашите органи да осъществяват контрол, засега резултатите не са убеждаващи", допълни тя. Като други приоритети тя посочи външнополитическите ангажименти на страната.

"Винаги съм искала страната ни да бъде максимално предвидима и за нашите партньори в Европа и света", допълни президентът.

Тя бе категорична, че не очаква днес с "Величие" да обсъждат имената за служебен премиер, а да чуе позицията им за това какво трябва да направи служебния кабинет. И отново повдигна въпросът за промените в Конституцията, като заяви, че "спазваме всяка нейна буква, затова правим и тези консултации".

Илияна Йотова обяви, че "буквално в следващите дни" ще обяви кого е избрала да се заеме със задачата да състави служебно правителство.

"Това е много важен момент, и може би единственият да направим обрат. Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите, и с право: на медиите", каза Ивелин Михайлов.

Той припомни как последните парламентарни избори от 27 октомври 2024 г. бяха частично касирани от Конституционния съд. Даде и примери за изборни измами, които забелязал.

"Подмяната на парламентарния вот е нещо, което променя цялата демокрация. Партии заплашват, давам пример с МЕЧ, вземат парите на хората, пращаме на медиите- няма отразяване, а това дава сигнал към младите, че някои партии могат да държат един език, който не подхожда на хората в политиката", каза Михайлов, визирайки и думите, които по-рано днес отправи лидерът на МЕЧ Радостин Василев към държавния глава.

"Когато говорим за цените, проблемът не е в еврото, а в липсата на конкуренция. Когато няма конкуренция, това е азбучна истина в икономиката: при олигархията има все по-високи цени", каза още лидерът на "Величие".

Според него основното нещо, което трябва да се направи при избора на служебното правителство, е веднага да се върне "истината" и да се докаже, че то не е договорено с някого.

"Вярвам във вашия избор, и че ще направите най-доброто за народа. Готови сме да работим съвместно с вас, за да постигнем всичката прозрачност и справедливост", допълни Михайлов.

"Една малка бележка: разбирам това, което казвате, не го казвате за пръв път. Всички бяхме свидетели на казуса около вашата партия. Не само, защото съм журналист, за честта на медиите искам да подчертая, че ако те не бяха извадили голяма част от това, което се случваше в изборните секции, днес вие нямаше да бъдете в Народното събрание. Нека не поставяме нещата като зависещи само от медиите. В защита на колегите си мога да кажа, че и политиците дават много малко информация, което след това предполага спекулации и всеки го тълкува спрямо собствените си виждания", заяви Йотова след изявлението на Михайлов.

"Когато няма достоверна информация и прозрачност в институциите, се раждат чудовищата на слуховете и спекулациите", допълни тя. С думите си Йотова защити колегите си журналисти, които Михайлов обвини в зависимости от олигархията и неточно предаване на информацията.

Миналата седмица Йотова се срещна с парламентарните групи на ГЕРБ, ПП-ДБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН. От ГЕРБ предложиха на президента да си хареса някой от останалите 239 депутати (без председателката на парламента Рая Назарян), който да стане председател на НС и така да може да стане и служебен премиер. Йотова обаче тактично отказа това предложение. От ИТН и ПП-ДБ пък го определиха като "абсурдно".

По-рано днес държавният глава се срещна с АПС, които категорично заявиха, че единственият подходящ кандидат за премиер е подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Освен Гюров, готовност да се заемат със съставянето на служебен кабинет дадоха още четирима от т.нар. домова книга: зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Проведе и среща с МЕЧ, по време на която лидерът на партията Радостин Василев многократно отправи обиди към президента Илияна Йотова и заяви, че тя е трябвало да подаде оставка заедно с президента (2017-2026 г.) Румен Радев. След това заедно с депутатите си напусна президентството, без да чуе какво има да каже държавният глава.

Представителите на АПС призоваха президента Йотова и да наложи вето на промените в Изборния кодекс, с които бяха ограничени до 20 секциите в страните извън ЕС. Това поискаха по-рано и от ПП-ДБ.

Бъдещият служебен кабинет да внесе в парламента редовен бюджет за 2026 г., а депутатите да го приемат. Това поиска президентът Илияна Йотова от партиите още преди да е посочила името на служебния премиер.

Тя постави въпроса пред парламентарните сили, с които прави консултации, преди да се спре на името на премиера. И ги попита дали да се приеме вече внесеният от кабинета "Желязков" проект за редовен бюджет за 2026 г., или служебното правителство да направи нов.