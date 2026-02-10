Огнян Минчев: Три години бежанец тормози българка, заседанията в съда се отлагат

Три години бежанец от Близкия изток тормози 19-годишна българка, пребива я и погазва ограничителните заповеди. Той не е викан за разпит в полицията, а заседания в съда "чудотворно" се отлагат.

Това разказа във фейсбук профила си политологът Огнян Минчев. Ето и целия му разказ:

Българка на 19 г. и бежанец от Близкия изток - с няколко години по-възрастен. Връзката продължава три години, през които на момичето й е забранено да излиза само - освен на работа, където "сайбията" идва 2-3 пъти дневно да провери "какво се случва". Когато го налегнат вътрешни изблици на ревност - качва приятелката си на колата, извежда я от София и на спокойствие я пребива. Тя е в тежка криза на страх и подчинение, психичното й състояние видимо се влошава. Най-после - след три години тормоз - под натиска на свои близки тя се оплаква в полицията, завежда се дело, съдът издава ограничителна заповед на лицето - "бежанец" да не я доближава. Къде ти - виси пред жилището й, изпраща десетки съобщения със заплахи и обиди, тероризира близките й. Вече 3-4 месеца след началото на сигнала в полицията "бежанецът" не е викан на разпит в полицията. Заседанията на съда "чудотворно" се отлагат.

Въпросният субект работи като чиновник в посолство на страна, която все още не съществува - но с която България вече десетилетия поддържа дипломатически отношения. Той няма дипломатически статут. Посолството не проявява интерес към свинщините, които неговият служител върши с българска гражданка. Същият този служител е със статут на пребиваване "бежанец" - допуснат е да живее в България, защото е "преследван". Младата българка, която е преследвана с варварска жестокост от "бежанеца" няма статут на защита - освен ограничителната заповед на съда, която наглият насилник презрително игнорира. "Бежанецът" чака да му дадат българско гражданство - представете си тогава как ще се развихри! Пиша за този случай, защото той не е единствен - той е все по-типичен. В България - и особено в София броят на мигрантите от Близкия изток, възпитани в брутален религиозен традиционализъм непрекъснато нараства. Голямата част от тях нямат ангажимент да се интегрират в българското общество, да приемат неговите ценности. Предпочитат да останат верни на собствения си арогантен фанатизъм - особено що се отнася до отношенията им с жените, включително българските жени.

Някой би казал - да не би средният българин да е особено галантен... Да, има всякакви българи. Но да допуснеш до страната си лице със статут "бежанец", което веднага започва да упражнява насилие, да отнема свободата на българска гражданка, да превръща живота й в кошмар - кой трябва да сложи край на подобно безобразие, особено когато самото момиче се е престрашило да скъса отношенията си с насилника и е поискало правна защита от държавата? Къде е агенция "Миграция", къде са специализираните полицейски органи? Защо "бежанецът" все още не е изхвърлен от България? Пиша тези редове запазвайки в тайна имената както на потърпевшата българка, така и на насилника, който продължава да я контролира в страх. Правя го по нейна молба - поради нейния страх. Ако порочният кръг се запази в сегашия си вид - ще направя имената публично достояние.