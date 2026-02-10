ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И "Величие" категорични, че Андрей Гюров е най-под...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22260561 www.24chasa.bg

Бойко Борисов се срещна с посланика на Великобритания

4704

Ключови въпроси, свързани със сигурността в региона, стратегическото партньорство с Обединеното кралство и необходимостта от стабилни и предвидими политики в условията на кризи, обсъдиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания в България. За срещата Борисов съобщава в профила си във Фейсбук.

ГЕРБ ще работи България да бъде активен и надежден партньор, със силни институции, ясна евроатлантическа ориентация и конкретни действия в подкрепа на икономиката и сигурността. Само с последователна политика и отговорно лидерство могат да се гарантират стабилност и развитие за страната, посочва Борисов.

Той допълва, че в рамките на срещата са обсъдени актуални въпроси от двустранното сътрудничество между България и Обединеното кралство, както и теми от общ интерес в контекста на регионалната и европейската сигурност. Разгледани са и възможностите за задълбочаване на търговските и инвестиционните отношения, както и обменът на добри практики в сферата на образованието и иновациите.

Британският посланик потвърди готовността на страната си да продължи активния политически диалог и практическото сътрудничество с България, написа още Борисов.

Ключови въпроси, свързани със сигурността в региона, стратегическото партньорство с Обединеното кралство и...

Публикувахте от Бойко Борисов в Вторник, 10 февруари 2026 г.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)