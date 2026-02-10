Тервел, Малена и баща им Анатоли Замфиров стават почетни граждани на Кресна

Олимпийският ни медалист по сноуборд Тервел Замфиров, сестра му Малена и баща им Анатоли ще станат почетни граждани на Кресна. Фамилията има имот и живее от десетина години в близкото село Горна Брезница. До дни кметът на селото Стоян Йоргов ще внесе предложение до Общинскиа съвет в Кресна.

"Всички е гордеем с Тервел, Малена и баща им Анатоли. От десетина години живеят в Горна Брезница. Идват си в петък, събота неделя, през ваканциите децата са тук. Тервел и Малена също, когато имат свободно време идват. Годините на Ковид-а, когато учеха дистанционно си яха постоянно в селото. Вече се видях с баща им, след като се върна от Италия. Обмисляме в събота да им направим официално посрещане, защото хората не само от селото и общината, но и от целия регион искат да ги видят", разказа кметът Йоргов. Допълва, че преди години бащата Анатоли е бил войник в Кресна и е идвал на лагери край Горна Брезница, което е на около 3 м от града. Още тогава е харесал селото и после е купил земя. Преди 12 г. пък е купил закритото училище и днес то е модерен център за обучение на спортисти, както и любимо място за туристи. "И родителите, и всички осем деца са прекрасни хора! Всички деца са спортисти. Марти, Биляна,Тери също тренират зимни спортове, други пък - джудо и бойни изкуства. Изключително трудолюбиви и дисциплинирани деца са. Марти спечели медал от международна олимпиада по биология и вече е приет за студент в Медицинския университет", допълва кметът на селото.