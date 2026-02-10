До 5 май Бургас събира идеи за Европейска столица на културата 2032

Кандидатурата може да бъде успешна само ако е кауза на общността, смята зам. кметът Диана Саватева

Творци, културни организации и креативни общности от България и чужбина могат да кандидатстват с идейни предложения в рамките на инициативата „Магазия'32 – хранилище на идеи", част от подготовката на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032. Процедурата представлява първата отворена покана за участие в изготвянето на апликационната книга на града.

Целта на инициативата е да събере, структурира и развие разнообразни, иновативни и устойчиви проектни идеи, които да отразят визията на Бургас като съвременен европейски културен център и да ангажират максимално широко творческата общност.

Заместник-кметът по култура и председател на Управителния съвет на фондация „Бургас 2032" Диана Саватева подчерта, че процесът е изграден върху принципите на прозрачност, откритост и активно участие на гражданите.

„Кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата не е амбиция на администрацията. Тя може да бъде успешна само ако е кауза на общността. Именно затова днес навлизаме в нов етап – етап, в който главната роля имат творците, създателите на културно съдържание и всички, които искат да бъдат осъзнати участници в този процес", допълни Саватева.

По думите ѝ, ако досега подготовката е преминала през изследователски етап с множество срещи и анализи, сега фокусът се насочва към интензивен диалог и насърчаване на проактивност от страна на културните среди, като крайната цел е създаването на „пълно хранилище с идеи" за трансформацията на града.

Изпълнителният директор на фондация „Бургас 2032" Руска Бояджиева акцентира върху отворения и демократичен характер на поканата:

„С „Магазия'32" искаме да демократизираме процеса на кандидатстване и участие, да включим креативния потенциал на възможно най-много хора и да мобилизираме идеи от различни гледни точки. Това е кутия за прогресивни решения и нови подходи, без ограничения за участниците."

Инициативата е структурирана в пет тематични направления:

„Никой не остава назад", „От природа към култура, от култура към природа", „Плаващи граници", „Места – пространства – прозрения" и „Пазители на душата". Те очертават амбицията на проекта да се превърне не само в културна програма, но и в инструмент за дългосрочно развитие на Бургас, икономически растеж и подобряване на качеството на живот.

Процесът на кандидатстване е изцяло дигитализиран – проектните идеи се подават онлайн чрез формуляр, публикуван на сайта на фондация „Бургас 2032" – директно в системата или по електронна поща, като въпросите и отговорите също се обработват електронно. Оценяването ще бъде извършено от 5-членна работна група по критерии като дългосрочен принос, креативност, европейско измерение, приобщаване и устойчивост на проектите. Тя ще включва независими експерти, представители на фондацията и на общината.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е 5 май, а резултатите от оценяването ще бъдат обявени до 15 юни. Предвижда се и информационна кампания с работилници, срещи и онлайн дискусии в диалог с творческите общности