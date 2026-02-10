И "Величие" категорични, че Андрей Гюров е най-подходящ за служебен премиер

От най-малката парламентарна група подарили на президента Илияна Йотова златна роза с посланието да се грижи за България така, както Малкият принц се грижи за своята роза в едноименната книга на Екзюпери

Не познавам нито един от тези хора, но при всички положения най-добре е Андрей Гюров да бъде служебен премиер, защото е контрапункт на всичко, което Борисов и Пеевски са представили в другата посока. Дали е добър или лош, поне ще има някакъв баланс.

Това каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов след срещата си с президента Илияна Йотова, като част от консултациите й с парламентарните групи за избора на служебен премиер. Йотова може да избира между петима, които вече дадоха съгласие: подуправителят на БНБ Андрей Гюров, зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Досега Гюров бе определен като най-подходящия кандидат от всички партии в опозицията: ПП-ДБ, МЕЧ, АПС, "Възраждане", а сега и "Величие".

Михайлов обясни, че по време на срещата си с президента не обсъдили конкретно име.

По време на срещата си с държавния глава, обсъдили "лошия пример, който дават политиците".

"Видяхте какво направи Радостин Василев (многократно обиди Йотова и си тръгна от разговора, без да я изслуша- бел. ред.), което е липса на всякакъв политически етикет и морал. Не може по такъв начин да се действа, но той не го прави за пръв път", коментира лидерът на "Величие".

"Предстои проблем с горивата, липсва дългосрочно решение на този проблем. Никой не може да овладее тези процеси, защото липсва конкуренция. Със създаването на тази среда на недоверие от Борисов и Пеевски, цените ще продължават да растат и само създаването на добра среда може да регулира цените надолу. Никой регулатор не може да се справи с това", каза още той.

За случая "Петрохан" Михайлов заяви, че иска да бъдат "разсекретени досиетата в ДАНС". Случващото се там определи като "липса на доверие в институциите". От групата му ще поискат изслушване на премиера в оставка Росен Желязков и вътрешния министър Даниел Митов за случая.

От "Величие" донесоха подарък на президента Илияна Йотова: златна роза. Михайлов обясни, че посланието им към нея е "като Малкия принц да помни, че България е нейната златна роза и да не търси други, а да се грижи за нея, както Малкия принц се грижи за своята роза".