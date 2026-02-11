Университетът по хранителни технологии организира за първи път в България ексклузивен онлайн курс по биохакинг и хранене за здраве и дълголетие по авторска програма на шеф Силвена Роу, която миналата година беше удостоена със специалното звание „почетен професор от практиката“.

За един месец участниците в курса ще имат уникалната възможност в атрактивни аудио-визуални лекции да научат „Какво е биохакинг“, „Биологично спрямо хронологично остаряване“, „Периодично гладуване“, „Какво да ядем за здраве и дълголетие“, житейското и философско измерение на концепцията „За благодарността“.

Силвена Роу е водещ световен експерт в биохакинг гастрономията, всепризнат специалист и автор на книги, свързани с функционалното хранене. Известна е с иновативния си подход към храненето - съчетаване на традициите с модерната кухня. Преподавател е в Geneva College of Longevity Science, гост лектор на редица международни форуми за храните и дълголетието.

Защо този курс е полезен за вас?

„Нова година. Нов избор. Нова сила. Аз съм Силвена Роу. И вярвам в едно просто, но мощно нещо: най-важното за дълголетието не е колко години живееш, а колко истина, яснота и жизненост има в тях. Дълголетието не е външен вид. Не е одобрение. Не е шум. То е вътрешна дисциплина. Ясна мисъл. Тиха сила. Способността да вървиш напред … Моята тема е растежът. Фокусът. Енергията, която влагаш в себе си!“

Това вълнуващо пътешествие в света на здравословното хранене ще започне на 28 февруари и включва атрактивни видеоклипове, писмени материали, селекция от терапевтични диети, индивидуален сертификат, три срещи със Силвена Роу.

Поради големия интерес към програмата Университетът по хранителни технологии удължи възможността за записване до 24 февруари, а подробна информация е публикувана на: www.uft-plovdiv.bg