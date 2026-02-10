Васко Моржа, намушкан във Варна, се възстановява добре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дядо Васко се възстановява на този етап добре! Изглеждаше доста по-добре от вчера, доколкото въобще е възможно да се използва думичката "добре", предвид всичките му поражения.

Това съобщи с пост в социалните мрежи внукът на нападнатия Васил Тепеделенев и благодари за "молитвите на всеки един от вас".

Вероятно за възстановяването на 86-годишния мъж ще трябва да се събира кръв, за което може да бъде създадена акция.

Внукът, който носи името на дядо си, разказва, че Васко Моржа, както е известен, всеки ден ходил да плува в морето (без значение от температурата на водата и въздуха), както и че тренира.

По случая има задържан, съобщиха още вчера от прокуратурата във Варна, но не може да се каже дали той е нападателят със сигурност.