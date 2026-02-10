ПП-ДБ искат разсекретавяне на документите по "Петрохан", за да е ясно кой не си е свършил работата

Разсекретяване на документите по случая "Петрохан", за да се види коя институция не си е свършила предварително работата, искат от ПП-ДБ. Те настояват и за изслушване на вътрешния министър в оставка Даниел Митов в парламента.

"Всички документи да се разсекретят, за да е ясно кой кога не си е свършил работата, защото единственото ясно към момента от всичките лъжи и версии е, че има контролирана информация, която се спуска към всички медии едноврменно, разстановани са всички глашатаи на МВР, които те контролират като говорители, и се прикриват следите за несвършена работа", посочи лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Нито познавам организацията, нито съм запознат с дейността. Това, което обаче стана ясно последните няколко дни, е, че ДАНС и прокуратурата са проспали случая. Имало е сигнали и разследване, доколкото знаем е приключило декември без да е ясно до какво е довело, така че в момента виждаме една доста грозна картина. Институциите са проспали случая, не са се намесили навреме и сега хвърлят разнообразни теории с цел да се замете работата, МВР оборва ДАНС и главния прокурор, нищо не е ясно", каза още Василев. Той отказа да гадае какво ли се е случило, припомни, че това е работа на разследващите. Не познавал нито една от жертвите.

"Всички тези опити да се прави политически пришиване са абсолютно непристойни и грешни. Това е една трагедия с шест трупа", продължи депутатът. Според него не е толкова необичайно, че името на организацията на "рейнджърите" създава впечатление, че е държавен орган, предвид че в Търговския регистър има над 60 организации с такива имена, чиито регистрации са давани последните 20 г.

Според него не е притеснително, че кметът на София Васил Терзиев е бил дарител на организацита, правил го е със стотици други каузи.

"Това е абсолютно гнусна атака, за да се прикрие, че ДАНС и прокуратурата не са си свършили работата. За този ДАНС акад. Николай Денов поиска оставаката и на сегашния шеф Деньо Денев, и на предишния, но президентът тогава не подписа оставката. Знаете от кога искаме оставката и на Сарафов. Ако е имало някакви нередности, е имало две години да се направят разследванията, те са прекратени от прокуратурата през декември без някой да е арестуван или да е направено каквото и да е по случая. Сега, когато стана трагедията, за да прикрият това си бездействие, почват да хвърлят всякакви бомбастични версии в публичното пространство, които нямат нищо общо с истината и си противоречат. Аз не знам каква е истината, но три различни институции - МВР, ДАНС и прокуратурата, лансираха пет различни версии през последните четири дни", продължи Василев.