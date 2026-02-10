ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама с пари и злато от ало измама край "Дунав мост" - Русе

3088
Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Двама души бяха задържани при опит да напуснат страната през "Дунав мост" край Русе.

Граничните полицаи се усъмнили в поведението на двете лица и при претърсването на колата им открили 4353 евро, златно синджирче и други бижута.

След справка, служителите разбрали, че е извършена телефонна измама в Габрово, съобщава БНТ. 

Двамата пътници признали, че са наети за работа по обява в интернет. Дадени са им указания да вземат пари от възрастна жена в Габрово и да ги пренесат до Гюргево. Обещано им е възнаграждение от 800 евро. По случая в РУ- Габрово е образувано досъдебно производство.

Белезници

