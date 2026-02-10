Скъпото грозде и лошата за лозарството година намали домашното вино в Добрич

По-малко домашни производители участват в тазгодишния конкурс за най-добро домашно вино в Добрич, казва със съжаление председателят на журито Руско Колев, преди да започнат дегустациите на представените мостри от божествената напитка, които продължиха часове наред. От 35-те мостри в стъклени бутилки без етикети, тъй като конкурсът е анонимен при оценяването на вината, 16 са бели, 8 - розе и 11 - червени. Според Колев, основната причина за малкото участници е неблагоприятната минала година за лозарството – продължителната суша през лятото, намалените добиви и значително по-високите цени на гроздето.

„В журито още са влизат Марияна Колева, собственик на магазин на вино, Петер Йозганг – бизнесмен в Добричко, произвеждал вино в Австрия, Ангел Димитров, специалист по технология на виното. Ние сме клуб на винолюбителите, общо 8-мина сме. Всеки месец се събираме и дегустираме вина от целия свят. Всяка сбирка е тематична, заедно определяме от кой край на света или от България ще дегустираме вино. Всяка година посещаваме и винарни в страната и чужбина. Така че имаме добри представи за тази напитка и участниците могат да са сигурни в оценката ни", добавя Колев, който вече няколко години е негов председател.Допълнителна сигурност дава и методиката на оценката на вината. Тя е общоприета и международно призната и включва 14 показателя, максималната оценка е 100 точки. Най-голямо значение имат вкусът, аромати, плътност. „Миналата година вината в конкурса получиха оценка между 76 и 82, 85 точки, основно за червените вина", припомни Колев. По думите му, очакванията към качеството, особено при червените вина, тази година са високи. „Гроздето за червените вина е узряло добре, с по-ниско водно съдържание, което е предпоставка за по-плътни и качествени вина", казва още Колев..Оценките на всеки от четиримата дегустатори се осредняват и вината с най-високи и близки оценки преминават през повторна дегустация за определяне на първо, второ и трето място. "Тази система свежда субективния фактор до минимум и гарантира справедливо оценяване. Вината с дефекти в ароматите - като наличие на сероводород, оцетни или ацетонови нотки - не се допускат до крайно класиране. Тази година вината на пръв поглед - откъм цвят и бистрота, са по-добри от миналата година", посочи още Колев.

Домашните производители на вино обаче са философски настроени: „Правим по-малко вино, но задължително да стигне поне до Трифон Зарезан. Пазим дядовите рецепти, но четем и ползваме новости. А виното, изпито с добра компания, винаги е хубаво".