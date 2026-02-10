Софиянец удрял приятелката си, душил я и забил кухненски нож в бедрото й

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 39-годишен мъж за това, че е нанесъл телесна повреда на жената с която живее.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 07.02.2026 г. в жилище в ж.к. „Ботунец" в гр. София, обвиняемият И.И. е нанесъл удари с юмрук в ребрата на жената, стискал я е с едната си ръка за шията, а след това е забил кухненски нож в дясното й бедро. Деянието е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на прокурор И.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".