Майката на Ивайло Калушев: Синът ми е невинен, потресена съм

Според Стела Димитрова-Майсторова - майката на Ивайло Калушев, който е една от жертвите по случая "Петрохан" синът ѝ е невинен и всичко, което се е случило е неочаквано за нея.

"Единственото, което мога да кажа е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали. Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това", посочва тя пред БНТ.

"Всичко знам с какво се занимава", така жената отговаря на въпрос знаела ли е с какво се занимава синът ѝ.