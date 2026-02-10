ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето как се променя движението в София за възпомена...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22261738 www.24chasa.bg

Майката на Ивайло Калушев: Синът ми е невинен, потресена съм

30696
Стела Димитрова-Майсторова

Според Стела Димитрова-Майсторова - майката на Ивайло Калушев, който е една от жертвите по случая "Петрохан" синът ѝ е невинен и всичко, което се е случило е неочаквано за нея.

"Единственото, което мога да кажа е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали. Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това", посочва тя пред БНТ

"Всичко знам с какво се занимава", така жената отговаря на въпрос знаела ли е с какво се занимава синът ѝ. 

Стела Димитрова-Майсторова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)