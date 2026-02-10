Официално: Задържаха нападателя на Васко моржа, криминално проявен и осъждан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Задържан е извършителят на тежкото престъпление в района на Морската градина - нападението на 86-годишния Васил Тепеделенев в неделя вечерта.

Нападателят е 51-годишен мъж от Провадия, криминално проявен и осъждан, съобщават от пресцентъра на полицията.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства продължава под ръководството и надзора на прокуратурата.

По-рано през деня неговият внук съобщи в социалните мрежи, че Васко се възстановява на този етап добре.