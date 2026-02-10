Атанас Атанасов внесе искане за свикване на Комисията по вътрешна сигурност и Комисията за контрол над службите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов внесе искане за свикване на съвместно закрито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност във връзка с тежките криминални случаи в района на Петрохан и местността Околчица. Това съобщиха от пресцентъра на "Демократи за силна България".

Атанасов предлага на заседанието да бъдат изслушани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев, с оглед чувствителността на информацията и необходимостта от институционална яснота.

Изслушването е необходимо предвид нарастващото обществено недоверие и задължението на Народното събрание да упражни ефективен парламентарен контрол при случаи с висок обществен и институционален залог, пише в искането.