Атанас Атанасов внесе искане за свикване на Комисията по вътрешна сигурност и Комисията за контрол над службите

Атанас Атанасов

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов внесе искане за свикване на съвместно закрито заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност във връзка с тежките криминални случаи в района на Петрохан и местността Околчица. Това съобщиха от пресцентъра на "Демократи за силна България". 

Атанасов предлага на заседанието да бъдат изслушани главният секретар на МВР Мирослав Рашков и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев, с оглед чувствителността на информацията и необходимостта от институционална яснота.

Изслушването е необходимо предвид нарастващото обществено недоверие и задължението на Народното събрание да упражни ефективен парламентарен контрол при случаи с висок обществен и институционален залог, пише в искането.

