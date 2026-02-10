Архитектурен тур с арх. Жана Стоилова от WhATA и кураторите Весела Ножарова и Веселина Сариева

На 7 март AYA Estate Vineyards представя второ събитие от AYA Art Series – разширен тур с фокус върху архитектурата и диалога ѝ с изкуството, допълнен с винена дегустация. То естествено надгражда началото на AYA Art Series, което се състоя на 6 декември и включваше среща със скулптора Стоян Дечев, чиято скулптура „Окото“ (2024) е създадена специално за AYA и краси фоайето на винарския комплект.

AYA Estate Vineyards е визионерски проект, замислен и реализиран като винарна и галерия, в която архитектурата, изкуството и виното съществуват в органична връзка. Сградата, проектирана от архитектурното студио WhATA, е известна като „невидимата сграда“ – вкопана в хълма, със затревен покрив и фасада, която отразява пейзажа и се разкрива постепенно.

AYA Art Series: Архитектурен тур

7 март

13:00 – 15:00

AYA Estate Vineyards, с. Хърсово

Архитектурният тур е замислен като разказ през самото пространство – от първите идеи и процеса на проектиране, през художествените намеси в сградата, до връзката между архитектурата, тероара и винопроизводството. Воден от архитект Жана Стоилова от екипа на WhATA, заедно с кураторите Весела Ножарова и Веселина Сариева, турът проследява решенията и детайлите, които не се разчитат от пътя.

„Архитектурата на AYA е замислена като архитектурен тероар – среда, в която природата, виното и изкуството работят заедно. Сградата не е поставена в пейзажа, а произлиза от него – от релефа, от местната традиция и от начина, по който виното се създава,“ казва арх. Жана Стоилова от WhATA.

По време на тура посетителите ще проследят как теренът определя формата, светлината и движението в сградата, как архитектурата прави възможен гравитационния принцип на винопроизводството и как изкуството е интегрирано като естествена част от пространството. Преживяването включва и винена дегустация с подбрани вина от AYA Estate Vineyards.

Архитектурният тур е ограничен до малки групи, за да се запази качеството на преживяването и възможността за разговор и задълбочено споделяне по време на цялата обиколкат.

