Произвеждали вафли с водата от незаконните кладенци в Захарния комбинат в Пловдив

Замърсявания в нея обаче не са открити

Водата от незаконните кладенци в Захарния комбинат в Пловдив се използвала в цеха за производство на вафли и бисквити, но въпреки че сондажите не били регистрирани, замърсявания в нея не са открити. Това стана ясно от разпитите на първите свидетели по делото срещу бившата шефка на Басейнова дирекция Цветелина Кънева. Обвинението срещу нея гласи, че когато проверки на 17 декември 2018-а и на 24 януари 2020 г. са установили два незаконни сондажа на територията на Захарния комбинат, не е дала предписания и не е осъществила необходимия контрол, от което са последвали щети за Басейнова дирекция - неплатена цена на 3691,16 куб. м вода за 13 416,58 лв., както и неиздължени такси от 330,79 лв.

Кънева не се признава за виновна и се разпитват свидетели, от чиито показания се разбра, че при установяването на двата сондажа, на които нямало водомери, на представител на комбината е връчен констативен протокол. "Аз съставих и два акта за установяване на административни нарушения и ги връчих", разказа Славка Георгиев от отдела за контрол в Басейнова дирекция. Не можа обаче да си спомни дали са правени последващи проверки дали кладенците са узаконени.

По делото предстои изслушването на още доста хора. То се забави години, защото първоначално беше разпределено в закрития впоследствие Специализиран съд.