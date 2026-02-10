Деветото издание на „Приста Рън" ще се проведе на 7 март в Лесопарк „Липник"

На 7 март /събота/ в Лесопарк „Липник" ще се състои деветото издание на Дунавския маратон „Приста Рън". Събитието се организира от Спортен клуб „Компас крос", Община Русе и със съдействието на русенски фирми. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Стартът на състезанието ще бъде даден в 10:40 ч. на централния паркинг на лесопарка, където ще бъде и финалната линия. Участниците ще могат да премерят сили в няколко дистанции – 4 км /само за деца до 14 години/, 9 км, 18 км и 30 км.

Регистрацията за записване на желаещите да се включат все още е отворена. Повече за програмата на Дунавския маратон „Приста рън", както и регистрационна форма можете да намерите тук.