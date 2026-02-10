Асеновградският съд остави зад решетките чехите, произвеждали лекарства менте край Садово

Според магистратите при всяка различна мярка може да се укрият или да извършат друго престъпление

Районният съд в Асеновград взе най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо двамата чешки граждани, обвинени в производство на фалшиви лекарства в садовското село Богданица. Те са привлечени към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба до 5112,92 евро.

Както "24 часа" вече писа, двамата мъже, на 35 и 52 г., са били арестувани на 6 февруари. В помещение за производство на млечни продукти полицаи открили капсулна пълначна машина, с която са произвеждани и впоследствие съхранявани големи количества медицински продукти, наподобяващи лекарства. Част от тях са били пакетирани в блистери и обозначени с търговската марка на световноизвестна фармацевтична корпорация. Двамата чешки граждани не са имали разрешение от правопритежателите за производството им.

Магистратите прецениха, че въпреки ранния етап на разследване, от събраните до момента доказателства може да се направи извод за съпричастност на обвиняемите към престъплението. Според тях при всяка различна мярка за неотклонение мъжете може да се укрият или да извършат друго престъпление.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив.